В Украине задержали группу дельцов, которые хотели наладить нелегальную продажу 'трофейного' оружия. Фото

Специалисты Службы безопасности и Нацполиции задержали на горячем пятерых человек, которые хотели наладить нелегальную продажу "трофейного" оружия в Украине. Некоторые боеприпасы дельцы вывезли из района боевых действий, несколько из них были дезертирами.

Видео дня

Комплексные мероприятия проводились в Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. О результатах сообщает преслужба СБУ.

В частности, на Житомирщине задержали двух местных жителей, которые торговали "трофейными" средствами поражения, которые скрыто вывезли из районов боевых действий в Донецкой области.

Среди них 41-летний рецидивист, который в 2022 году получил условный срок наказания за незаконную продажу огнестрельного оружия, но впоследствии продлил нелегальный "бизнес".

Используя личные связи в криминальных кругах, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов среди бывших заключенных. "Товар" хранили в специально созданном тайнике, который обустроили в гараже.

"При его осмотре изъято более 1 кг взрывчатки с взрывателями; боевые гранаты РГД-5 и Ф-1; более полутысячи патронов разного калибра", – говорится в сообщении.

На Черкасщине подозрение получил 30-летний дезертир, который "прихватил" с собой оружие и боеприпасы из воинской части, где проходил службу. Это были пять боевых гранат, автомат Калашникова с патронами и двумя глушителями. Их он спрятал в частном доме родителей, где скрывался и одновременно искал покупателей.

В Кропивницком тоже были задержаны два дезертира, которые пытались продать криминалитету пять противотанковых гранатометов и 11 гранат Ф-1. Во время обысков у задержанных также изъяли два боевых пистолета, пулемет, противопехотную мину и взрывчатку.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершенное фигурантам грозит до семи лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции задержали лиц, причастных к поджогам отделений "Укрпочты" и автомобилей военных по заказу российской спецслужбы. Злоумышленниками оказались 41-летний и 15-летний жители города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!