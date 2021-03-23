В Україні за добу вакцинували понад 10 тисяч осіб: де найбільше

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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В Україні за добу вакцинували понад 10 тисяч осіб: де найбільше

В Україні за минулу добу, 22 березня, вакцинували 10 904 осіб. Усього щеплено від початку вакцинальної кампанії –121 929.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 осіб.

Уточнюється, що щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

В Україні за добу вакцинували понад 10 тисяч осіб: де найбільше

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 490 щеплень;

  • Волинська область – 200 щеплень;

  • Дніпропетровська область – 960 щеплень;

  • Донецька область – 150 щеплень;

  • Житомирська область – 590 щеплень;

  • Закарпатська область – 500 щеплень;

  • Запорізька область – 310 щеплень;

  • Івано-Франківська область – 454 щеплення;

  • Київська область – 310 щеплень;

  • Кіровоградська область – 300 щеплень;

  • Луганська область – 150 щеплень;

  • Львівська область – 880 щеплень;

  • Київ – 1030 щеплень;

  • Миколаївська область – 250 щеплень;

  • Одеська область – 320 щеплень;

  • Полтавська область – 620 щеплень;

  • Рівненська область – 400 щеплень;

  • Сумська область – 450 щеплень;

  • Тернопільська область – 510 щеплень;

  • Харківська область – 310 щеплень;

  • Херсонська область – 510 щеплень;

  • Хмельницька область – 160 щеплень;

  • Чернівецька область – 110 щеплень;

  • Чернігівська область – 100 щеплень;

  • Черкаська область – 840 щеплень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ пояснили, хто отримає щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації.

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