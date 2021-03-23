В Україні за добу вакцинували понад 10 тисяч осіб: де найбільше

В Україні за минулу добу, 22 березня, вакцинували 10 904 осіб. Усього щеплено від початку вакцинальної кампанії –121 929.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 осіб.

Уточнюється, що щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 490 щеплень;

Волинська область – 200 щеплень;

Дніпропетровська область – 960 щеплень;

Донецька область – 150 щеплень;

Житомирська область – 590 щеплень;

Закарпатська область – 500 щеплень;

Запорізька область – 310 щеплень;

Івано-Франківська область – 454 щеплення;

Київська область – 310 щеплень;

Кіровоградська область – 300 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 880 щеплень;

Київ – 1030 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 320 щеплень;

Полтавська область – 620 щеплень;

Рівненська область – 400 щеплень;

Сумська область – 450 щеплень;

Тернопільська область – 510 щеплень;

Харківська область – 310 щеплень;

Херсонська область – 510 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 100 щеплень;

Черкаська область – 840 щеплень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ пояснили, хто отримає щеплення від COVID-19 на другому етапі вакцинації.