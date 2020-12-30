В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни детей и медиков

По состоянию на утро среды, 30 декабря, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заразилось 7 986 человек. Всего в стране зафиксировали 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработника.

От болезни в стране умерли уже 18 324 человека (+243 за сутки). Однако с начала пандемии выздоровело рекордное количество человек – 16 355 (всего 698 190). Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Также за минувшие сутки совершено тестирований в сутки – 52 746 (в частности методом ПЦР – 35 504, методом ИФА – 17 242). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 546 683.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 110139 случаев;

Винницкая область – 22242 случая;

Волынская область – 32735 случаев;

Днепропетровская область – 58094 случая;

Донецкая область – 35905 случаев;

Житомирская область – 38720 случаев;

Закарпатская область – 28065 случаев;

Запорожская область – 53428 случаев;

Ивано-Франковская область – 43072 случая;

Киевская область – 58535 случаев;

Кировоградская область – 8345 случаев;

Луганская область – 10218 случаев;

Львовская область – 60923 случая;

Николаевская область – 30500 случаев;

Одесская область – 70592 случая;

Полтавская область – 35788 случаев;

Ривненская область – 40672 случая;

Сумская область – 40305 случаев;

Тернопольская область – 33789 случаев;

Харьковская область – 68807 случаев;

Херсонская область – 17497 случаев;

Хмельницкая область – 38833 случая;

Черкасская область – 38696 случаев;

Черновицкая область – 39815 случаев;

Черниговская область – 29633 случая.

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