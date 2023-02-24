В Украине за год полномасштабной войны погибли 50 медийщиков

Год полномасштабной российской агрессии против Украины показал, что оккупанты рассматривают украинских журналистов как желаемую мишень. За это время в Украине они убили по меньшей мере 50 медийщиков, судьба еще нескольких остается невыясненной. По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших – 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков – гражданских жертв; 29 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.

Видео дня

Официальное расследование этих убийств продолжается. Однако уже сейчас можно утверждать, что часть журналистов, выполнявших свои профессиональные обязанности, расстреляли умышленно.

Так, международная негосударственная организация "Репортеры без границ" установила, что украинского журналиста и фотографа Максима Левина российские военные сознательно казнили 13 марта 2022 года вблизи села Мощун недалеко от Киева. Генеральный секретарь организации Кристоф Делуар отметил, что "анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки".

Среди медийщиков, которых, очевидно, сознательно убили российские военные, несколько иностранных журналистов. Так, 13 марта 2022 года в Ирпене Киевской области во время съемки эвакуации мирных жителей оккупанты расстреляли журналиста, гражданина США Брента Рено и ранили колумбийского журналиста Хуана Арредондо. 15 марта вблизи села Горенко на Киевщине расстреляна съемочная группа американского телеканала FoxNews – убит оператор, гражданин Ирландии Пьер Закжевски и украинская журналистка Александра Кувшинова, тяжело ранен американский медийщик Бенджамин Голл. 2 апреля в Мариуполе погиб литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс – по одной версии, под обстрелом, по второй – в результате пыток в плену оккупантов.

Международное сообщество оценило эти ужасные убийства как иллюстрирующие неизбирательную и варварскую природу российского нападения на граждан Украины.

"К сожалению, особенностью этой войны является то, что не действует международное право, которое защищает журналистов как представителей гражданской профессии. Брендирование "Пресса" на автомобилях и бронежилетах становится дополнительным соблазном для оккупантов открыть огонь. Мы имеем многочисленные примеры, доказывающие, что враг хочет, чтобы журналисты в Украине замолчали. Россияне чуть ли не открытым текстом признают, что независимая, неконтролируемая пресса является угрозой их попытке оккупировать нашу страну, поскольку разрушает пропагандистский пузырь, в который россияне хотят погрузить население временно оккупированных территорий ", – говорит глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Среди последних по времени жертв оккупантов – черкасский оператор телеканала "Интер" Павел Тимошенко. Имея инвалидность, будучи отцом троих детей, он все же решил сменить камеру на автомат. Воевал под Бахмутом, погиб 5 февраля 2023 года под Угледаром.

В тот же день в Марьинке погиб медийщик из "Суспільного" Сергей Клименко. Также ушел на фронт добровольцем. По погибшему осталась жена и двое детей.

9 февраля не стало журналиста "Юридической газеты" Алексея Бориса, еще одного добровольца, который вместе с папой стал в ряды Вооруженных сил Украины уже через два дня после начала агрессии. Алексей любил караоке, Одессу и кошек. А больше любил Родину, за которую и положил жизнь.

Вечная память героям! Журналисты важны! Слава Украине!

Гражданские журналисты, погибшие при исполнении профессиональных обязанностей

Сакун Евгений, украинский фотокорреспондент издания "LIVE" и корреспондент EFE, погиб в результате ракетных обстрелов Киевской телебашни 1 марта 2022 года. Рено Брент Энтони, американский журналист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, документалист, лауреат премии Пибоди, застреленный российскими солдатами на блокпоста в Ирпене 13 марта 2022 года. Закжевский Пьер, ирландский фотожурналист "Fox News", погиб 14 марта 2022 вместе с Александрой Кувшиновой, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенка в Киевской области. Кувшинова Александра, украинская журналистка, фиксер, продюсер "Fox News", погибла 14 марта 2022 года вместе с Пьером Закжевским, когда их автомобиль попал под обстрел в с. Горенка в Киевской области. Баулина Оксана, российская журналистка издания The Insider, активистка Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, погибла 23 марта 2022 года под российским обстрелом Киева. Левин Максим, украинский фотожурналист, корреспондент LB.ua и других изданий, пропал без вести 13 марта 2022 года, найден мертвым возле с. Гута-Межигорская в Киевской области 1 апреля 2022 года. Расследование "Репортеров без границ" показало, что его пытали и казнили. Кведаравичюс Мантас, литовский режиссер и документалист, убитый 2 апреля 2022 года при попытке покинуть город Мариуполь, жизнь которого он документировал многие годы. Леклерк-Имхофф Фредерик, французский журналист телеканала BFMTV, погиб от осколочного ранения 30 мая 2022 года в результате российских обстрелов, когда освещал эвакуацию мирного населения из Северодонецка (Луганщина).

Журналисты, погибшие не во время исполнения профессиональных обязанностей

Шакиров Дилербек, украинский журналист информационного еженедельника "Вокруг тебя", член Благотворительного фонда "Дом надежды", расстрелян из автоматического оружия 26 февраля в Зеленовке Херсонской области. Гуденко Игорь, украинский фотограф, видеоблогер, скрылся в Харькове 26 февраля 2022 во время обстрела, его тело найдено 27 февраля 2022 года. Согласно выводу врачей, его смерть не является насильственной. Ли Павел, украинский актер, ведущий телеканала "Дом", волонтер, застреленный 6 марта 2022 года в Ирпене Киевской области российскими военными. Дедов Виктор, украинский оператор телеканала "Сигма", погиб 11 марта 2022 года в Мариуполе в результате обстрела дома. Гайдар Оксана ("Рыжая Госпожа"), украинская журналистка, блоггерша, погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района Киевской области между 11 и 12 марта 2022 года. Гумянова Лилия, украинская журналистка, преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества, погибла 19 марта 2022 года в результате российских обстрелов Мариуполя. Харакоз Наталья, украинская журналистка, писательница на греческом и русском языках, погибла в результате российских бомбардировок Мариуполя 29 марта 2022 года. Баль Евгений, украинский журналист, писатель, ветеран советского подводного флота, волонтер, скончался 2 апреля 2022 года после пыток от российских военных в Мариуполе. Нежиборец Роман, украинский медийщик, видеоинженер черниговского канала "Детинец", убитый в с. Ягодное возле Чернигова в начале апреля 2022 года. Замойский Зореслав, украинский журналист изданий "Громада Приірпення" и "Информационный портал", его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля 2022 в Буче Киевской области. Глодан Валерия, выпускница факультета журналистики Одесского национального университета им. Мечникова, находившаяся в декретном отпуске, погибла вместе с матерью и 3-месячной дочерью 23 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов Одессы. Гирич Вера, украинская журналистка, продюсер "Радио Свобода", погибла в результате российских обстрелов Киева 28 апреля 2022 года. Даценко Владимир, украинский общественный деятель, волонтер, военнослужащий "Айдара", журналист издания "Дорожный контроль Винница", погиб 14 июля 2022 во время ракетных обстрелов Винницы.

Журналисты, погибшие во время военной службы

Сергей Пущенко, украинский художник, культуролог, журналист, военнослужащий, погиб 2 марта 2022 года в бою в г. Васильков Киевской области вместе с собратьями из терробороны. Дудар Виктор, украинский военный журналист, боец 80-й десантно-штурмовой бригады, погиб 6 марта 2022 во время обороны города Николаев. Литкин Александр, украинский журналист "КNК Медиа", погиб 13 марта в населенном пункте Романовка возле Ирпеня Киевской области в результате российского обстрела военноследователями. Якунин Олег, украинский журналист, редактор запорожского сайта misto.zp.ua, военнослужащий, погиб 18 марта 2022 года. Коцуконь Александр, украинский журналист, работник военной пресс-службы, боец полка "Азов", студент кафедры журналистики, рекламы и PR-технологий Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, погиб 22 марта 2022 во время обороны Мариуполя. Олейник Юрий, украинский оператор и фотограф 24 канала, военнослужащий, погиб 23 марта 2022 в боях возле Попасной Луганской области. Заиковский Сергей, украинский историк, переводчик, публицист, военнослужащий Вооруженных сил Украины, погиб 24 марта 2022 под Киевом. Котенко Денис, украинский журналист, сотрудник пресс-службы Министерства по делам ветеранов, погиб 24 марта 2022 года в бою с российскими оккупантами под Киевом. Махов Александр, украинский журналист телеканалов "Украина", "Украина24", "Дом", ветеран войны на Донбассе, военнослужащий, погиб в бою у Изюма Харьковской области 4 мая 2022 года. Мединский Максим, украинский журналист, работник пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, лейтенант Вооруженных сил Украины, погиб 29 апреля 2022 возле Харькова в результате артиллерийских обстрелов оккупантов. Старинец Евгений, украинский медийщик, менеджер телерадиокомпании "Общественное Черкассы", основатель "Общественного" в Черкасской области, погиб 30 апреля 2022 года в бою за Попасную. Киц Константин, украинский фотограф, видеооператор луцкого канала "Аверс", боец Вооруженных сил Украины, погиб в Донецкой области 17 мая 2022 года в результате артиллерийского обстрела. Жук Роман, украинский фотограф, видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта "Chysto.de", военнослужащий Вооруженных сил Украины, погиб 26 мая 2022 года. Дерех Виталий, украинский журналист, корреспондент тернопольских изданий, младший сержант, командир противотанкового отделения 1 ОБрСпп им. Ивана Богуна Вооруженных сил Украины, погиб 28 мая 2022 года возле г. Попасная Луганской области в результате авиационного удара. Чубашев Алексей, украинский журналист, военный корреспондент, автор и ведущий программы для военных "Рекрут.UA", эксруководитель Армия FM, погиб на фронте 10 июня 2022 во время обороны Северодонецка. Гуламов Абдулкарим (Карим), украинский журналист, телеведущий канала М2, военнослужащий, погиб 17 июля 2022 года, вероятно, под обстрелом. Рачок Николай, украинский журналист, автор материалов и редактор новостей издания "InfoCar", погиб 21 июля 2022 года в бою с вагнеровцами. Юрченко Алексей, украинский журналист, оператор телеканала "Прямой", военнослужащий ВСУ, погиб 8 сентября 2022 года после освобождения Балаклеи Харьковской области. Шиповский Дмитрий, украинский теле- и кинооператор, в последние годы сотрудничал с "Приват ТВ: Харьков" и телеканалом "Аль Джазира", военнослужащий ВСУ, погиб 21 сентября 2022 под минометным обстрелом российских оккупантов вблизи села Дружба Донецкой области. Лелявский Юрий, украинский журналист, телевизионщик, капитан ВСУ, начальник службы по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, погиб 28 сентября 2022 года в бою с российскими оккупантами. Силкин Сергей, украинский медийщик, бывший звукорежиссер "Общественного Ивано-Франковск", боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, погиб 17 октября 2022 года в бою вблизи Бахмута Донецкой области. Яворский Василий, режиссер телеканалов "Первый Западный" и "Эспрессо", военнослужащий 103-й отдельной бригады Сил ТРО ВСУ, погиб 21 октября 2022 года в результате артиллерийского обстрела. Загоруйко Андрей, журналист и режиссер телеканала "Киев", военнослужащий ВСУ, погиб 3 ноября 2022 года в поселке Спорное под Бахмутом в результате минометно-артиллерийского обстрела. Коломиец Антон, телевизионщик из Херсона, военнослужащий ВСУ, погиб 20 декабря 2022 под Бахмутом в результате артиллерийских обстрелов. Кузенков Александр, украинский военный, выпускник факультета журналистики Киевского университета им. Борис Гринченко, автор книги "Последние улыбки Иловайска", погиб 20 декабря 2022 года в бою под Бахмутом. Кудрявцев Дмитрий, украинский военный, бывший редактор новостной ленты сайта Факты ICTV, погиб во время ракетных обстрелов 25 января 2023 года вблизи с. Водяное под Донецком. Тимошенко Павел, оператор черкасского корпункта телеканала "Интер", военнослужащий территориальной обороны, погиб 5 февраля 2023 под Угледаром. Клименко Сергей, работник технической службы "Общественного Херсона", украинский военный, погиб 5 февраля 2023 года в бою в Марьинке Донецкой области. Борис Алексей, журналист "Юридической газеты", боец 58-й бригады, погиб 9 февраля 2023 года.

Пропавшие без вести журналисты или статус которых не подтвержден