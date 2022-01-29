В Украине взялись за студентов, продающих дипломы и рефераты: как накажут

В Украине начнут наказывать студентов за продажу дипломных, курсовых работ и рефератов. Их будут лишать стипендий, льгот по оплате обучения и даже отчислять из учебного заведения.

Соответствующий законопроект №5461 по установлению ответственности за передачу академических произведений с нарушением принципов академической добродетели, текст которого опубликован на сайте Рады, зарегистрировали в мае прошлого года. Однако только 25 января 250 депутатов поддержали его в первом чтении.

Согласно нововведениям, студентам, которые продают свои работы, будет грозить:

повторная сдача контрольной работы, экзамена, зачета и т.п.;

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повторное прохождение образовательной программы;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения;

отчисление из учебного заведения (кроме тех, кто получает общее среднее образование).

Обосновали необходимость таких мер крайне актуальной для Украины проблемой плагиата и воровства авторства в научных работах. А отсутствие эффективного наказания за недобросовестность способствует его распространению, уверены инициаторы законопроекта, в частности нардеп от партии "Голос" и вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун и ряд народных депутатов.

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