В Украине взяли в плен десантника из элиты ВДВ и научили "правильно" ходить по украинской земле. Видео
Российского оккупанта от пресловутой Псковской дивизии ВДВ успешно захватили в плен. Украинские бойцы решили провести боевую подготовку фашиста и научить его ходить "правильно" по земле, на которую он посмел ступить с вражескими намерениями.
Вдоль лесополосы бойца элитного подразделения вели на полусогнутых. Эпизод с внеплановых "учений", записанный на смартфон одного из солдат Вооруженных Сил Украины опубликовал Telegram-канал "Inform Napalm" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Оккупант понял, что вышагивать под дулом автомата защитников своей страны – удовольствие сомнительное, но поучительное. Российские граждане должны понимать, что в стране свободных рабы не ходят прямо.
Как сообщал OBOZREVATEL, родственники и члены семьи российского оккупанта отказались предпринимать хоть какие-то действия, чтобы освободить солдата из военного плена и вернуть домой из Украины.
Ранее сообщалось, что фашистские захватчики, захваченные в плен ВСУ, отказываются возвращаться на родину и находятся на полном обеспечении украинских налогоплательщиков.
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