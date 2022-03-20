'Никуда мы не звонили': мать оккупанта отказалась бороться за попавшего в украинский плен сына. Видео

Очередной российский оккупант, попав в плен к украинским защитникам, попросил своих родных обратиться к командованию, чтобы те помогли его вызволить. Однако выяснилось, что никто из его семьи никуда не звонил и ничего не узнавал.

Ни на какие митинги родные военнослужащих, которых отправили умирать в Украине, тоже не ходили. Запись разговора захватчика с матерью опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Та ничего мы не звонили, то я так тебе сказала", – сказала мать солдата.

По словам женщины, о том, что военнослужащий РФ попал в плен, знает только она, его отец и бабушка.

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При этом мать оккупанта отказалась отвечать, как она относится к войне в Украине, развязанной Путиным, и лишь сказала, что "Бог всем судья".

"Сколько же в России таких живых мертвецов, для которых не существует ни кровных связей, ни моральных ценностей? Которые спокойно спят, в то время как тела их сыновей обгладывают бродячие собаки...Зомбиапокалипсис какой-то...", – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, все чаще плененные российские военные отказываются возвращаться в РФ. При этом они остаются на полном обеспечении, оплачиваемом из госбюджета Украины.

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