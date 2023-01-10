В Украине выйдет новый документальный фильм ''Ярость позволяет мне дышать'': расскажет о борьбе с внутренним врагом каждого украинца

Объединение украинских продюсеров (ОУП) снимает новый документальный фильм "Ярость позволяет мне дышать". Он построен на истории Ксении Каян – одной из героинь другой ленты ОУП "Мариуполь. Неутраченная надежда".

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Автор идеи и режиссер фильма Максим Литвинов рассказал, что эта история стоит отдельного фильма. В нем – исследование чувств человека с посттравматическим синдромом, смыслы и эмоции, помогающие героине держаться, ее борьба за будущее.

"Когда мы записывали интервью для "Неутраченной надежды", то сразу поняли, что история Ксении больше, чем то, что может вместить фильм о вторжении российских оккупантов. Это фильм-портрет. Внутри героини есть внутренний огонь, который и раздувает золу ее горя, но и дает ей энергию борьбы за жизнь. Сейчас украинцы борются с врагом внешним, но после победы для многих придет время борьбы с врагом внутренним, с посттравматическим синдромом", – отметил Литвинов.

Ксения Каян работала в международной гуманитарной миссии, которая занималась гуманитарным разминированием на Донбассе. Сельскохозяйственные угодья в этом регионе были заминированы и загрязнены снарядами, не разорвавшимися в результате военных действий с 2014 года. В путинской России эта организация названа экстремистской, что создавало для Ксении дополнительные риски во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

Но сама история больше о личном. Героиня фильма "Ярость позволяет мне дышать" провела в Мариуполе первый месяц вторжения, когда город уничтожался разными возможными способами российскими захватчиками. Горожане скрывались от ракетных и авиаударов, например, в подвале драматического театра, и мы знаем, как трагически это закончилось; или в подвале филармонии, как Ксения. Она провела там много дней вместе с несколькими сотнями гражданских лиц и вспоминает это состояние так: "Мы там были не людьми, мы там были... организмы".

Во время российской атаки на Мариуполь Ксения Каян потеряла сына Богдана. После пережитого Ксения не знала, как жить дальше.

"На тот момент у меня уже было намерение в голове что-то с собой сделать. Но пока я держусь как-то за эту жизнь. У меня сейчас очень большая ненависть и боль. И эта ярость помогает мне дышать. Я разложила себе возможные варианты развития событий. Первый вариант – сойти с ума, пускать слюну и сидеть, шатаясь, в углу. Второй вариант – довести себя до инфаркта. Третий вариант – покончить с собой. И четвертый вариант. Пройти реабилитацию и попытаться вернуться к подобию, какому-то подобию нормальной жизни. Я так села, расписала эти варианты. И я поняла, что первые три Богдан бы не одобрил", – рассказала Ксения Каян в фильме "Мариуполь. Неутраченная надежда".

История Ксении Каян "после Мариуполя", исследования чувств человека с посттравматическим синдромом, смыслы и эмоции, которые помогают героине держаться, ее борьба за будущее – все это в фильме. Авторы считают, что "Ярость позволяет мне дышать" может придать силы многим в их собственной жизни.

Сейчас фильм "Ярость позволяет мне дышать" находится на этапе монтажа и планируется для зрительского релиза в феврале 2023 года.

Съемочная группа:

Автор идеи и режиссер – Макс Литвинов;

Шеф-редактор – Тала Пристаецкая;

Журналист - Наталья Кружилина;

Оператор-постановщик - Юрий Сметанин;

Продюсеры - Объединение Украинских Продюсеров (ОУП), Владимир Бородянский