В Украине выбрали бизнес-книгу года. Фото

В Украине 28 мая 2021 года прошла церемония награждения победителей престижной книжной премии KBU Awards-2020. Бизнес-книгой года была избрана работа предпринимательницы Ольги Гуцал.

Об этом сообщается на сайте премии.

"В номинации "Лучшая книга о развитии бизнеса" I место получила книга "Если прыгнули, то гребите" Ольги Гуцал. В номинации "Лучшая книга для личностного роста" I место получила "Совсем не страшная книга. О жизни, смерти и всем, что между ними" Анастасии Леухиной. Обе книги получили сертификаты, подтверждающие их право на промо пакеты для продвижения на англоязычный книжный рынок – именно таким был главный приз премии", – сообщили организаторы мероприятия.

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В начале церемонии номинантов премии с помощью конференции Zoom поздравил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам – это очень важно, что в Украине формируется собственный мощный центр бизнес литературы, и литературы для саморазвития. Он отметил, что сам много читает именно бизнес литературы и пообещал, что премия получит поддержку на государственном уровне.

Краткий итог работы оргкомитета премии в цифрах и фактах: в шорт-лист премии вошли 22 книги от 23 авторов. Их читали 15 членов жюри и оценивали по 12 критериям. Премию поддержали 15 партнеров. Суммарно, во время интернет-голосования на портале Информационного партнера премии – онлайн-медиа MC.today читатели отдали 14 129 голосов за книги.

В номинации "Лучшая книга о развитии бизнеса" II место получила книга "Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей". Автор – Любомир Остапов.

III место получила книга "Наперегонки. Как стать единорогом среди океана ослов". Автор – Макс Лукоминский.

В номинации "Лучшая книга для личностного роста" II место получила книга "Беседы мастера Хай Tao о стратегии". Автор – Валерий Пекар.

III место получила книга "Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинцев". Автор – Оксана Мороз.

В номинации "Выбор читателей" (исключительно на основе голосов интернет-голосования) победила книга "Когда говорить "да". Как поверить в себя и реагировать на негатив". Автор – Людмила Калабуха.

Все 7 книг были отмечены памятными статуэтками и дипломами и получили право использовать соответствующие знаки премии при продвижении на книжном рынке. Также они, в течение всего 2021 года будут получать постоянную информационную поддержку на всех информационных площадках премии и ее основателя – старейшего в Украине интернет-магазина бизнес литературы Кniga.biz.ua.

"Сегодня мы услышали реальные истории о том, как книги, написанные украинскими авторами и изданные в Украине, меняют бизнес процессы, как помогают решать сложные жизненные проблемы. Пример, который подают известные люди, политики, бизнесмены и лидеры мнений, рассказывая о собственном опыте чтения книг – имеет большое влияние на общество", – отметила соорганизатор премии, директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль.

В следующем году KBU AWARDS планирует расширить перечень номинаций. Например, отдельно выделят книги self-made и non-fiction для детей и подростков. Также, по словам основателя премии, Дмитрия Лаппо, планируется специальная поддержка для авторов, которые проходят курсы авторской мастерства с целью написания книги и авторов, которые уже пишут собственные книги по развитию бизнеса или саморазвития.

Напомним, что во время проведения премии оргкомитет KBU AWARDS и Благотворительный фонд "Библиотечное страна" начали благотворительную акцию "Лучшие книги – лучшим библиотекам". За 9 недель было собрано свыше 1100 книг. Их передадут в 100 библиотек Украины.