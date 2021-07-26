В Украине введут новую систему оценивания учеников младших классов: что изменится
Минобразования изменило систему оценивания успешности учеников младшей школы. Отныне дети будут получать буквы, а не баллы.
Как пишет пресс-служба МОН, знать об оценке ребенка будут только сами ученики и их родители. Буквы будут соответствовать уровню владения материалом от "начального" до "высокого".
Новая система оценивания чиновниками названа "вербальной" и уровневой, и она будет применяться для учеников 1-4 классов.
В МОН объяснили, что вербальная оценка – оценочное суждение, уровневая оценка – оценочное суждение плюс определение уровня результата. Их можно будет давать устно или письменно.
Для ясности оценку станут обозначать буквами:
"начальный" (н);
"средний" (с);
"достаточный" (д);
"высокий" (в).
Со своей стороны в Министерстве образования рекомендуют определять результаты оценивания в 1-2 классах лишь вербальной оценкой, в 3-4 – вербальной или уровневой на усмотрение школы.
В МОН отмечают, что школы также вправе самостоятельно придумывать собственные уникальные системы оценивания результатов обучения.
"Учитель может сам решить, как оценивать знания детей. Возможны вариации в каждом отдельном классе. Однако данную систему должен утвердить педсовет на заседании", – говорится в сообщении.
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