В Украине введут новую систему оценивания учеников младших классов: что изменится

Минобразования изменило систему оценивания успешности учеников младшей школы. Отныне дети будут получать буквы, а не баллы.

Как пишет пресс-служба МОН, знать об оценке ребенка будут только сами ученики и их родители. Буквы будут соответствовать уровню владения материалом от "начального" до "высокого".

Новая система оценивания чиновниками названа "вербальной" и уровневой, и она будет применяться для учеников 1-4 классов.

В МОН объяснили, что вербальная оценка – оценочное суждение, уровневая оценка – оценочное суждение плюс определение уровня результата. Их можно будет давать устно или письменно.

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Для ясности оценку станут обозначать буквами:

"начальный" (н);

"средний" (с);

"достаточный" (д);

"высокий" (в).

Со своей стороны в Министерстве образования рекомендуют определять результаты оценивания в 1-2 классах лишь вербальной оценкой, в 3-4 – вербальной или уровневой на усмотрение школы.

В МОН отмечают, что школы также вправе самостоятельно придумывать собственные уникальные системы оценивания результатов обучения.

"Учитель может сам решить, как оценивать знания детей. Возможны вариации в каждом отдельном классе. Однако данную систему должен утвердить педсовет на заседании", – говорится в сообщении.

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