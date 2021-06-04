Около сотни школ Киева могут остаться без директоров: названа причина

В Киеве сложилась проблемная ситуация с назначением директоров около сотни школ –трудовые договоры с ними заканчиваются, а новые подписать не могут. Причина в том, что столичный департамент образования провалил конкурс на назначение руководителей учебных заведений.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на осведомленный источник в Киевсовете, Департамент образования и науки КГГА вовремя не подал новое положение о конкурсе, а то, которое было принято еще в 2017 году, не соответствует новому закону, который регулирует сферу образования.

"Директора почти сотни заведений оказались в ситуации, когда трудовые договоры с ними заканчиваются, а новые подписать не могут. Отсутствие нового положения о конкурсе не позволяет отобрать и назначить руководителей учебных заведений", – сообщил источник.

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По его словам, еще в конце 2020 года депутаты Киевсовета были готовы рассмотреть положение, однако профильный департамент КГГА во главе с Еленой Фиданян, зачем-то тянул время. Более того, депутатский корпус готовился предоставить кандидатуры на посты директоров, однако по вине Департамента дело с места так и не сдвинулось.

2 июня Комиссия по образованию, науке, молодежи и спорта Киевсовета поручила Департаменту образования предоставить Комиссии заявления кандидатов на должности директоров школ со стороны депутатов.

Эта мера является вынужденной. Таким образом в заложниках остаются не только трудовые коллективы, но и ученики вместе с их родителями. И все это накануне летних каникул.