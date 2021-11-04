В Украине впервые забрали авто у водителя за неуплаченные штрафы. Фото

В Харькове у водителя, который не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения, изъяли автомобиль. Такое решение было принято впервые в Украине.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Без своего Mercedes остался 32-летний гражданин Нигерии (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Гайченко добавил, что у нарушителя, кроме штрафов за превышение скорости, 80 тысяч гривен долга за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – речь идет о двух эпизодах.

Отметим, что за январь-сентябрь 2021 года в Украине из-за превышения скорости произошло 1 645 ДТП, в которых 106 человек погибли и 515 получили травмы.

Также 3 667 аварий случилось при управлении авто в состоянии опьянения. Их жертвами стали 84 человека, еще 804 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная исполнительная служба решила отбирать автомобили у водителей, которые существенно превысили скорость и не оплатили штрафы. Начать решили с Харькова.

В дальнейшем инициативу планируют расширить на Киева, а после – и на всю Украину.