У водителей, не уплативших штрафы, будут отбирать машины: начнут с Харькова

Государственная исполнительная служба будет отбирать автомобили у водителей, которые не оплатили штрафы за существенное превышение скорости. Начать намерены с Харькова.

Об этом заявил в интервью Borg.Expert заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Он подчеркнул, что решение было принято после резонансных ДТП в Харькове.

По данным полиции, в городе скорость автомобилей нарушителей превышала 180 км/ч.

Гайченко добавил, что позднее инициатива распространится на Киев, а затем и остальную территорию Украины.

Журналисты подчеркивают, что в городе есть до 10 водителей, которые несколько раз существенно превышали скорость. В столице таких около 30, а по всей стране – до 150.

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Отметим, что за январь-сентябрь 2021 года в Украине из-за превышения скорости произошло 1 645 ДТП, в которых 106 человек погибли и 515 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 26 октября автомобиль Infiniti, за рулем которого был 16-летний парень, на огромной скорости врезался в другую машину. В результате столкновения один человек погиб и трое получили серьезные травмы.