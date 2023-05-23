В Украине впервые масштабно отметят День остановки кровотечений

В Украине 25 мая впервые масштабно отметят Stop The Bleed Day – День остановки кровотечений. Представители около 100 международных и украинских компаний одновременно примут участие в онлайн-тренинге по остановке кровотечений. Это обучение станет самым массовым в Украине: в результате около тысячи человек овладеют навыками, благодаря которым в экстренной ситуации смогут спасти жизнь.

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В Украине самый массовый тренинг ко Дню остановки кровотечений проводит FAST Первая помощь и спецподготовка. Партнерами проекта выступили благотворительная организация PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort, бесплатно обучающая военных такмеду, благотворительный фонд "Итого для Украины", передавший для тренинга 1000 турникетов, а также robota.ua, American Chamber of Commerce и UNIT. City.

К обучению также присоединятся такие компании как ДТЭК, Уклон, Новая почта, Фокстрот, Укргазбанк, ГП Медицинские закупки и другие.

Кампанию Stop The Bleed в 2014 году инициировала Американская коллегия хирургов, поставив задачу обучить более 200 млн человек во всем мире остановке кровотечений. К празднованию 25 мая Stop The Bleed Day – Дню остановки кровотечений, начатого в США, уже присоединились Великобритания, Израиль, Германия и международные партнеры, такие как Международная ассоциация пожарных и Международная ассоциация начальников полиции.

"В Америке заботились о жертвах ДТП, производственного травмирования, терактах и шутингах. В Украине другой контекст, делающий первую помощь еще более актуальной: самая ожесточенная за 80 лет война, постоянные обстрелы, минная опасность на десятилетия. Ввести День остановки кровотечений на национальном уровне – то , что нам "врач прописал". Мы двигаемся к этому step by step. В этом году собираем вместе ответственный бизнес для того, чтобы научиться и заявить о принципе: способность действовать побеждает страх и неопределенность", – отметил соучредитель FAST Первая помощь и спецподготовка Федор Сердюк .

Организаторы и участники обучения планируют установить национальный рекорд и зафиксировать самое массовое онлайн-обучение по остановке кровотечений.

Кроме того, акция призвана поддержать военных. Все турникеты, которые будут использованы во время тренинга, сразу после его завершения будут переданы благотворительной организации PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort, бесплатному обучающему украинских военных тактической медицине. 1000 турникетов позволят обеспечить практику для более чем 6000 военных.

По данным North American Rescue, 35% всех догоспитальных травматических смертей вызвано кровотечением. Массивное кровотечение может убить человека за 3-5 минут. Учитывая, что среднее время прибытия скорой в Украину составляет до 20 минут, именно действия очевидца являются единственным шансом спасти жизнь в экстренной ситуации.