В Украине возобновили выдачу бэби-боксов: что будет в новом 'пакете малыша'

С 27 сентября роддомы и центры социальной защиты во всех регионах Украины начали получать "пакеты малыша". Теперь роженицы могут выбирать между "бэби-боксом" и карточкой с деньгами, которую можно использовать в спецмагазинах.

О том, кто будет производить "пакеты малыша", что в них входит и чего не хватает, рассказала заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько в эфире "Украинского радио". Отмечается, что получение такого "бэби-бокса" не меняет размер помощи при рождении.

Общая стоимость такой одноразовой помощи в виде набора необходимых для новорожденного малыша вещей, составляет не более 5 тыс. грн. Если все эти вещи покупать лично в розничной торговле, то за них придется заплатить до 9 тыс. грн, отметила Черенько.

Видео дня

В пакет малыша входит:

1 упаковка подгузников, влажные салфетки, пеленки;

3 шапочки на вырост;

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

4 пары ползунков и 11 слипов;

4 рубашки и 4 пары носков, варежки и 2 слюнявчики;

термометры для воды и для тела

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед, матрас, 2 полотенца;

6 игрушек и коврик, мягкая книжка, кремы и мыло, коробка-колыбель.

Производить новые "бэби-боксы" будет компания "Скай Трейд. Украина", которую по тендеру выбрало Минисоцполитикы и которая поставляла "пакеты малыша" в родильные дома в течение последних лет.

Качество продукции в боксе выросла благодаря тому, что переориентировались с китайского на отечественного производителя, отметила Черенько.

"Раньше в пакет входили вещи из Китая, сейчас все товары украинского происхождения. Я считаю, что качество от этого только выиграла. Ведь Китай делает качественные вещи для своих граждан, а в другие страны отправляет вещи довольно низкого качества, за исключением дорогого сегмента. Поэтому то, что в боксе будут вещи украинского производителя с понятным составом, я считаю большим плюсом ", - пояснила Черенько.

Експертк также рассказала, чего, по ее мнению, не хватает пакету малыша. Черенько считает, что в боксе должна быть литература с самой необходимой информацией для родителей

"Набор вещей хороший. Единственное, что мне не понравилось, это то, что оттуда изъяли литературу. Понятно, что благодаря Интернету все родители могут найти любую нужную им информацию, но там - разная информация. И не понятно можно ли ей доверять. было бы хорошо, если бы в боксе лежала минимум 2 маленькие книжки с самым необходимым информации для родителей. А остальное - вещи действительно нужны ", – отметила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в роддомах Украины снова будут выдавать "бэби-боксы".