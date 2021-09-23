В роддомах Украины снова будут выдавать "бэби-боксы": названа дата

Уже с 27 сентября в украинских роддомах и центрах соцзащиты возобновят выдачу "бэби-боксов", которые оказались недоступными для молодых родителей с февраля 2021 года. В Министерстве социальной политики после задержки все-таки провели тендер, определив компанию-производителя.

Среди четырех участников победителем стала "Скай Трейд Украина", которая запросила наименьшую стоимость услуг (244 млн гривен). Соответствующие данные были опубликованы на портале госзакупок Prozorro. Документы стороны подписали в среду, 22 сентября.

Известно, что именно эта фирма в течение последних лет поставляла пакеты малыша в родильные дома страны, отметили в пресс-службе проекта.

Самую дорогую цену в ходе тендера выставило ООО "Производственная организация "Харьков" – 306,1 млн гривен. В правительстве указали, что выбрали лучшее предложение, сэкономив бюджету 63 миллиона.

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Тендер долго не проводился, так как в документации были допущены ошибки, а в законодательство пришлось вносить поправки. Кроме того, как отметили представители проекта "Пакет малыша", заказчик долго выбирал компанию-закупщика.

Чтобы не случилось новых задержек, следующие торги по "бэби-боксах" должны публично провести уже в начале 2022-го.

Как помощь для родителей в бесплатных наборах для новорожденного предоставляется:

подгузники;

влажные салфетки;

пеленки;

3 шапочки "на вырост";

22 боди (по 11 с коротким и длинным рукавом) разного размера;

4 пары ползунков;

11 слипов;

4 рубашки;

4 пары носков;

перчатки;

2 слюнявчика;

термометры – для воды и для тела;

маникюрные ножницы, расческа;

одеяло, пододеяльник, плед, детский матрас;

2 полотенца;

6 игрушек и коврик;

мягкая книжка;

кремы и мыло;

коробка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в законопроекте № 5585-1 предложено увеличить выплаты при рождении ребенка в Украине до 50-150 тыс. гривен. Суммы будут зависеть от того, на какого по счету ребенка в семье насчитывается помощь.