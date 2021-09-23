В роддомах Украины снова будут выдавать "бэби-боксы": названа дата
Уже с 27 сентября в украинских роддомах и центрах соцзащиты возобновят выдачу "бэби-боксов", которые оказались недоступными для молодых родителей с февраля 2021 года. В Министерстве социальной политики после задержки все-таки провели тендер, определив компанию-производителя.
Среди четырех участников победителем стала "Скай Трейд Украина", которая запросила наименьшую стоимость услуг (244 млн гривен). Соответствующие данные были опубликованы на портале госзакупок Prozorro. Документы стороны подписали в среду, 22 сентября.
Известно, что именно эта фирма в течение последних лет поставляла пакеты малыша в родильные дома страны, отметили в пресс-службе проекта.
Самую дорогую цену в ходе тендера выставило ООО "Производственная организация "Харьков" – 306,1 млн гривен. В правительстве указали, что выбрали лучшее предложение, сэкономив бюджету 63 миллиона.
Тендер долго не проводился, так как в документации были допущены ошибки, а в законодательство пришлось вносить поправки. Кроме того, как отметили представители проекта "Пакет малыша", заказчик долго выбирал компанию-закупщика.
Чтобы не случилось новых задержек, следующие торги по "бэби-боксах" должны публично провести уже в начале 2022-го.Что входит в пакет малыша в Украине
Как помощь для родителей в бесплатных наборах для новорожденного предоставляется:
подгузники;
влажные салфетки;
пеленки;
3 шапочки "на вырост";
22 боди (по 11 с коротким и длинным рукавом) разного размера;
4 пары ползунков;
11 слипов;
4 рубашки;
4 пары носков;
перчатки;
2 слюнявчика;
термометры – для воды и для тела;
маникюрные ножницы, расческа;
одеяло, пододеяльник, плед, детский матрас;
2 полотенца;
6 игрушек и коврик;
мягкая книжка;
кремы и мыло;
коробка.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в законопроекте № 5585-1 предложено увеличить выплаты при рождении ребенка в Украине до 50-150 тыс. гривен. Суммы будут зависеть от того, на какого по счету ребенка в семье насчитывается помощь.