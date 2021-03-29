В Украине во вторник ожидаются дожди: какие области накроет непогода. Карта

Во вторник, 30 марта, в западных областях Украины ожидается облачная погода, там и на юго-востоке днем и ночью возможны дожди. На остальной территории страны должно быть солнечно и без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, на севере и востоке Украины ночью будут небольшие морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди могут накрыть территорию Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Запорожской, Херсонской, Одесской областей и Крым.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 тепла. Днем по стране ожидается от 6 до 12 тепла, холоднее всего будет на востоке Украины.

В Киеве ожидается солнечный день, ночью температура опустится до 3 градусов тепла, днем будет 9-11 градусов тепла.

Погода на 30 марта. Укргидрометцентр

Кроме того, в высокогорье Карпат на территории Закарпатской области 30 марта объявили предупреждение о значительной угрозе схода лавин, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Украину 30 марта придет антициклон Nikole, погода до конца марта и в начале апреля будет преимущественно сухой и солнечной, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Снеголавинная ситуация в Карпатах. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, до 31 марта в Украине потеплеет, дневная температура будет держаться на уровне 11-13 градусов с пометкой плюс, рассказал украинский народный синоптик Леонид Горбань.