В Україні у вівторок очікуються дощі: які області накриє негода. Карта

У вівторок, 30 березня, в західних областях України очікується хмарна погода, там і на південному сході вдень і вночі можливі дощі. На решті території країни має бути сонячно і без опадів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. За прогнозом, на півночі і сході України вночі будуть невеликі морози (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі можуть накрити територію Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Запорізької, Херсонської, Одеської областей та Криму.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 тепла. Вдень по країні очікується від 6 до 12 тепла, найпрохолодніше буде на сході України.

У Києві очікується сонячний день, вночі температура опуститься до 3 градусів тепла, вдень буде 9-11 градусів тепла.

Погода на 30 березня. Укргідрометцентр

Крім того, у високогір'ї Карпат на території Закарпатської області 30 березня оголосили попередження про значну загрозу сходження лавин, повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що в Україну 30 березня прийде антициклон Nikole, погода до кінця березня і на початку квітня буде переважно сухою і сонячною, повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Сніголавинна ситуація в Карпатах. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 31 березня в Україні потеплішає, денна температура триматиметься на рівні 11-13 градусів із позначкою плюс, розповів український народний синоптик Леонід Горбань.