Как Киев празднует Вербное воскресенье во время карантина: фоторепортаж

В Украине сегодня, 25 апреля, празднуют Вербное воскресенье. КГГА обратилась к церквам с особыми требованиями по празднованию праздника.

Религиозным организациям рекомендуют провести трансляции богослужений через телеканалы и интернет. Руководители церквей и религиозных организаций должны попросить прихожан воздержаться от посещения храмов в праздничные дни. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Во время посещения церквей прихожане должны пользоваться защитными масками. К посещению мероприятий не должны допускать прихожан с признаками острых респираторных заболеваний. Также перед проведением богослужений должны проводить мониторинг состояния здоровья священнослужителей. До начала и после завершения богослужений должно быть проветривание и дезинфекция.

Количество посетителей на богослужениях должно быть ограничено из расчета один человек на 10 кв. метров. У входа в церковных сооружений должны быть размещены дезинфекторы, а у входа – не допускаться на скопления людей.

Вместе с тем не все в столице придерживаются установленных правил. Как сообщают журналисты сайта "Сегодня", Владимирский собор открыт для прихожан. Внутри и на улице все находятся в масках, но не соблюдают дистанцию.

В Киево-Печерской лавре людей немного. Однако на входе там не проверяют температуру и не имеет антисептиков.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях и запретах Вербного воскресенья. В частности, из-за поста нельзя есть мясо, яйца и молоко.