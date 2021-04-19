В Украине сделали менее 1,5 тыс. прививок от COVID-19 за сутки, а в шести регионах – ни одной

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Вакцинация в Украине

За сутки 18 апреля в Украине сделали всего 1453 прививки от коронавируса, в частности в шести регионах не вакцинировали ни одного жителя.

Всего с начала кампании иммунизированы уже 450 647 украинцев (пять полностью). Новые данные опубликовали министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и портал COTA от аппарата СНБО.

Так, больше всего прививок за прошедшие сутки сделали в Киевской области – 216 и на Волыни – 160. А ни одной – в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. В большинстве остальных регионов вакцинировали по 10-40 человек.

Данные по вакцинации в Украине за сутки

Количество вакцинаций в регионах за сутки:

  • г. Киев – 0 прививок;

  • Винницкая область – 60 прививок;

  • Волынская область – 160 прививок;

  • Днепропетровская область – 15 прививок;

  • Донецкая область – 79 прививок;

  • Житомирская область – 17 прививок;

  • Закарпатская – 10 прививок;

  • Запорожская область – 42 прививки;

  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;

  • Киевская область – 216 прививок;

  • Кировоградская область – 0 прививок;

  • Луганская область – 0 прививок;

  • Львовская область – 169 прививок;

  • Николаевская область – 10 прививок;

  • Одесская область – 65 прививок;

  • Полтавская область – 59 прививок;

  • Ривненская область – 40 прививок;

  • Сумская область – 40 прививок;

  • Тернопольская область – 50 прививок;

  • Харьковская область – 345 прививок;

  • Херсонская область – 0 прививок;

  • Хмельницкая область – 0 прививок;

  • Черкасская область – 26 прививок;

  • Черновицкая область – 30 прививок;

  • Черниговская область – 0 прививок.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами. Украинцев сейчас вакцинируют препаратами AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer. По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Распределение количества привитых по вакцине (вторая доза)

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