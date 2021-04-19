В Украине сделали менее 1,5 тыс. прививок от COVID-19 за сутки, а в шести регионах – ни одной
За сутки 18 апреля в Украине сделали всего 1453 прививки от коронавируса, в частности в шести регионах не вакцинировали ни одного жителя.
Всего с начала кампании иммунизированы уже 450 647 украинцев (пять полностью). Новые данные опубликовали министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook и портал COTA от аппарата СНБО.
Так, больше всего прививок за прошедшие сутки сделали в Киевской области – 216 и на Волыни – 160. А ни одной – в Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. В большинстве остальных регионов вакцинировали по 10-40 человек.
Количество вакцинаций в регионах за сутки:
г. Киев – 0 прививок;
Винницкая область – 60 прививок;
Волынская область – 160 прививок;
Днепропетровская область – 15 прививок;
Донецкая область – 79 прививок;
Житомирская область – 17 прививок;
Закарпатская – 10 прививок;
Запорожская область – 42 прививки;
Ивано-Франковская область – 20 прививок;
Киевская область – 216 прививок;
Кировоградская область – 0 прививок;
Луганская область – 0 прививок;
Львовская область – 169 прививок;
Николаевская область – 10 прививок;
Одесская область – 65 прививок;
Полтавская область – 59 прививок;
Ривненская область – 40 прививок;
Сумская область – 40 прививок;
Тернопольская область – 50 прививок;
Харьковская область – 345 прививок;
Херсонская область – 0 прививок;
Хмельницкая область – 0 прививок;
Черкасская область – 26 прививок;
Черновицкая область – 30 прививок;
Черниговская область – 0 прививок.
В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Прививки проводились 45 мобильными бригадами по иммунизации и 19 пунктами. Украинцев сейчас вакцинируют препаратами AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer. По состоянию на 18 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 апреля в Украине начали вакцинировать против COVID-19 людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.
Патофизиолог и генетик, доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил украинцам, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19.