В Украине в воскресенье пройдут дожди с мокрым снегом и потеплеет до +9 градусов: погода по регионам

В воскресенье, 12 декабря, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики предупреждают водителей о вероятном гололеде на дорогах на западной Украине.

По данным Украинского гидрометцентра, самые сложные погодные условия в последний день недели будут на Прикарпатье – там ожидается сильный мокрый снег, местами будут осадки более 30 мм.

Мокрый снег 12 декабря пройдет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. Температура воздуха в этих регионах ожидается в пределах 2-4 градусов выше нуля.

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Дожди синоптики также прогнозируют в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В этих областях 12 декабря ожидается аномально теплая для декабря погода – от 8 до 10 градусов тепла.

В то же время сухо будет на востоке Украины. Температура днем в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумкой областях составит 2-4 градуса со знаком плюс.

В столице 12 декабря ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 8 градусов тепла, а ночью будет 3-5 градусов со знаком плюс.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой суровых морозов ожидать не стоит. Декабрь будет сырым, пасмурным, ветренным и туманным, и только к концу месяца он будет напоминать зиму.

Синоптики говорят, что зима в Украине с течением времени становится все теплее, что обусловлено рядом климатических изменений – аномалий. Из-за этого ожидать продолжительного снежного покрова на новогодние праздники не стоит.

Кроме того, в течение всех трех месяцев зимы средняя температура воздуха будет аномальной и отклонится от нормы на +2 градуса.