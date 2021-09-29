Синоптик рассказала, какой будет зима в Украине и ждать ли снега на Новый год

Погода в Украине зимой 2021-2022 будет морозной, но без обильных снегопадов. При этом зима будет "мягче", чем предыдущая.

На Новый год ожидается минусовая температура. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, передает "Новое Время".

Синоптик уточнила, что погода зимой будет непостоянной. Температура начнет постепенно снижаться в середине ноября. В конце месяца прогнозируется до -10 градусов. При этом первые заморозки до -8 градусов могут быть уже во второй половине октября. По словам Мартазиновой, осенью в Украине возможна даже более низкая температура воздуха.

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Отметим, что погода в Украине в ближайшее время станет холодной и морозной. Согласно прогнозам синоптиков, температура опустится до -5...0 градусов уже 29-30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине продолжается бабье лето. По меньшей мере до конца текущей недели погода будет теплой и комфортной, хотя ночи ожидаются довольно прохладные, до +2 градусов. В последний день сентября вероятны заморозки до -5 градусов.