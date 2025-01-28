В Украине увеличили срок заключения контракта для военных капелланов: что нужно знать кандидатам

В Украине кандидатам на должности военных капелланов теперь предоставляется шесть месяцев вместо трех для заключения контракта на военную службу. Срок исчисляется с момента получения мандата.

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Новые правила предопределены изменениями в Положении о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности, утвержденном правительственным постановлением №859 от 02.08.2022. Министерство обороны на официальном сайте объяснило ключевые моменты.

Проект постановления разработало МО Украины по предложению Межконфессионального совета по военному капелланству при Минобороны.

Основные изменения:

– копии выданных мандатов теперь будет предоставлять непосредственно Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, а не религиозные организации;

– в случае увольнения капелланов военные формирования будут информировать не только Госслужбу по этнополитике, но и центральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие военные формирования;

– срок заключения контракта на должностях Службы военного капелланства увеличен до шести месяцев с момента выдачи мандата.

"Эти изменения – не просто усовершенствование процедур, а забота о наших военных, которые ежедневно защищают Украину. Стараемся устранить лишние препятствия и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной", – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Начальник Управления гуманитарного обеспечения МО майорк Диана Копаница добавила: работа капелланов проходит в тяжелейших условиях.

"Они помогают нашим защитникам преодолевать стресс, сохранять веру и уверенность в своих силах. Продление срока заключения контрактов создает возможность привлечь к этой важной миссии больше преданных и мотивированных людей", – считает она.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Министерстве обороны Украины назвали семь самых популярных специальностей, которые выбирают в рекрутинговых центрах.

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