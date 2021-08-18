В Украине ухудшиться погода: синоптики дали новый прогноз на 19 августа

В пятницу, 19 августа, в Украину придет похолодание. Грозы и ливни разделят территорию на две части – в восточных и южных областях пройдут дожди, а в западных и центральных будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, почти во всех регионах температура воздуха упадет, жара задержится лишь на востоке страны.

В западных и центральных областях будет без дождей. Здесь установится облачная погода с небольшими прояснениями.

На западе ожидается днем от +21 до +24, ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов.

В центре днем ожидается +23 ...+ 25 градусов, а ночью от +13 до +15.

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На востоке страны ожидается дождь, который будет переходить в грозу. Впрочем, температура воздуха в этих регионах сохранит жаркие показатели: днем ожидается от +28 до +30, ночью +17...+20.

В Киеве 19 августа будет облачно, дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22 ... + 24 градусов.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, 19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях местами пойдет град, ожидаются шквалы 15-20 м / с. Ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди – объявлено І уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшие дни погода в Украине может резко измениться. Территорией страны прокатятся дожди, которые принесут похолодание.