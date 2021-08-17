Сегодня последний жаркий день лета? Синоптик заявила об ухудшении погоды в Украине: детальный прогноз

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Жизнь
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Жаркой погоды в Украине больше не будет, придет похолодание с дождями

В ближайшие дни погода в Украине может резко измениться. По территории страны прокатятся дожди, которые принесут похолодание. Вторник, 17 августа, претендует на роль последнего по-настоящему жаркого дня уходящего лета.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

В Украину идут дожди и похолодание

Эта жара уже не будет такой продолжительной. Разве что она немного задержится на юге и юго-востоке Украины в среду, 18 августа. Но уже начиная со среды в Киевской области мы ожидаем достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.

Видео дня

Это связано с прохождением атмосферного фронта, которое начнется во вторник с западных областей. Фронт будет сопровождаться кратковременными дождями. В среду дожди и понижение температуры ожидается в западных и северных областях.

Поэтому будет уже гораздо легче. Температурные значения будут довольно комфортными. К концу недели в дневные часы будем иметь +25... +27 градусов.

На юге жара еще будет оставаться до среды. Там также пройдет этот атмосферный фронт, но осадков будет меньше и температура снизится не так существенно – до +26... +27 градусов.

В четверг кратковременные дожди и отдельные грозы перейдут больше на восток и юго-восток. Температура также снизится – до отметки +24... +25 градусов. В пятницу может подняться до +27 градусов.

17 августа может стать последним жарким днем лета.
Начинается сезон холодных ночей

После прохождения атмосферного фронта может произойти снижение ночных температур до уровня +16... +20 градусов для Киева и чуть ниже для западных областей. Там в ночные часы может быть и +12 градусов.

Собственно, ночи уже становятся длиннее, поэтому это снижение температур вполне естественно.

Прогноз погоды на длинные выходные и День Независимости: должно быть комфортно

Пока что рано делать окончательный прогноз на длинные выходные и на День Независимости. Но по предварительным данным какой-то сильной жары не ожидается. Напротив, довольно комфортные летние температуры около 25 градусов. Но конечно, это все будет уточняться, потому что атмосфера очень подвижная, активная.

Погода на День Независимости должна быть комфортной.
Вторник может стать последним жарким днем этого лета

Наверное, только один день – вторник, 17 августа – может быть по-настоящему жарким. Мы ожидаем около +30 градусов. По предварительным прогнозам, 17 августа – один из самых жарких дней конца лета.

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