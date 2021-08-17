Сегодня последний жаркий день лета? Синоптик заявила об ухудшении погоды в Украине: детальный прогноз

В ближайшие дни погода в Украине может резко измениться. По территории страны прокатятся дожди, которые принесут похолодание. Вторник, 17 августа, претендует на роль последнего по-настоящему жаркого дня уходящего лета.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Далее приводим ее прямую речь.

Эта жара уже не будет такой продолжительной. Разве что она немного задержится на юге и юго-востоке Украины в среду, 18 августа. Но уже начиная со среды в Киевской области мы ожидаем достаточно резкое снижение температуры – до +23... +25 градусов днем и в пределах +19... +20 ночью.

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Это связано с прохождением атмосферного фронта, которое начнется во вторник с западных областей. Фронт будет сопровождаться кратковременными дождями. В среду дожди и понижение температуры ожидается в западных и северных областях.

Поэтому будет уже гораздо легче. Температурные значения будут довольно комфортными. К концу недели в дневные часы будем иметь +25... +27 градусов.

На юге жара еще будет оставаться до среды. Там также пройдет этот атмосферный фронт, но осадков будет меньше и температура снизится не так существенно – до +26... +27 градусов.

В четверг кратковременные дожди и отдельные грозы перейдут больше на восток и юго-восток. Температура также снизится – до отметки +24... +25 градусов. В пятницу может подняться до +27 градусов.

После прохождения атмосферного фронта может произойти снижение ночных температур до уровня +16... +20 градусов для Киева и чуть ниже для западных областей. Там в ночные часы может быть и +12 градусов.

Собственно, ночи уже становятся длиннее, поэтому это снижение температур вполне естественно.

Пока что рано делать окончательный прогноз на длинные выходные и на День Независимости. Но по предварительным данным какой-то сильной жары не ожидается. Напротив, довольно комфортные летние температуры около 25 градусов. Но конечно, это все будет уточняться, потому что атмосфера очень подвижная, активная.

Наверное, только один день – вторник, 17 августа – может быть по-настоящему жарким. Мы ожидаем около +30 градусов. По предварительным прогнозам, 17 августа – один из самых жарких дней конца лета.