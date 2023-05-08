В Украине ударят заморозки, возможен мокрый снег: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украине в ночь на 9 мая ожидаются заморозки в отдельных регионах. В Карпатах, скорее всего, продет мокрый снег.

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Об этом сообщила на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, вторник, 9 мая, пройдет с заморозками (в темное время суток) в северных и западных областях.

Ночь в целом по Украине тоже будет прохладной, +2...+6, хотя на юге +6...+11 градусов.

Днем 9 мая в большинстве областей Украины воздух прогреется до +11...+14 градусов.

"Однако снова неожиданный холодный островок на юго-востоке и даже в Крыму, +7...+12 градусов! И такой же холодный участок в Карпатах, что логично, но и также в Черновицкой области, которая, как правило, теплее других западных областей", – написала эксперт.

Что касается осадков, то дожди пройдут ночью на юге, немного зайдут на восток (от Одесщины через Крым до Донетчины). Также вероятны осадки в Карпатах, в горах – мокрый снег.

На остальной территории ночью будет сухо, даже с прояснениями – из-за чего и возможны заморозки.

А вот днем 9 мая в Украине дождей станет больше, ожидаются они почти повсюду, но кратковременные. На Приазовье дожди могут быть сильнее. На крайнем западе, Житомирщине и Киевщине – без существенных осадков.

В столице Украины 9 мая ночью будет холодно, +3...+5, в окрестностях есть вероятность заморозков. Днем во вторник потеплеет до +11...+13 градусов.

Потепление в нашей стране Диденко прогнозирует уже на текущей неделе – с пятницы, 12 мая.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9-11 мая по Киевской области и Киеву был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

– Синоптики ожидают, что первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне, скорее всего, не будет.

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