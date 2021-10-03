В Украине ударят заморозки до -5: синоптики озвучили детальный прогноз

В понедельник, 4 сентября, погода в Украине будет облачной с прояснениями, без осадков. Ночью почти повсеместно, кроме южных областей и Закарпатья, ударят заморозки, порой до 5 градусов с отметкой "минус".

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Ссылаясь на него, спасатели ГСЧС выпустили предупреждение из-за опасных метеоявлений в стране.

По данным синоптиков, 4 октября температура воздуха ночью в большинстве регионов установится на уровне +3... +6 градусов. На Закарпатье, Одесщине, Херсонщине и в Крыму столбики термометров покажут +7... +9.

В то же время в понедельник во всех регионах, кроме крайнего юга и большинства западных областей, на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки в пределах 0... -5 С (І уровень опасности, желтый).

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Днем на западе, частично севере и востоке – облачно с прояснениями, на остальной территории более солнечно. Температура воздуха +14... +18 на западе, до +21 в Закарпатской области. В большинстве северных и центральных областей в пределах +13... +15, на востоке местами +11... +14. В южных регионах +14... +17. Ветер различных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 4 октября ночью будет +3... +5, в области – в пределах +1... +4, но на поверхности почвы заморозки 0... -5 °С (І уровень опасности, желтый). Днем на Киевщине +13... +16, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Синоптики и спасатели отметили, что заморозки в Украине будут наблюдаться до середины недели. В течение 5-6 октября они больше охватят северные и центральные области, также в среду – восточные и большинство западных регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали заморозки в начале октября в Украине, а в дальнейшем и снег. В то же время другие специалисты отмечали, что температура во втором месяце осени и количество осадков будут в пределах климатической нормы.