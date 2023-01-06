В Украине ударит мороз до -20: синоптик дала прогноз на Рождество и рассказала, где будет холоднее всего

На Рождество в Украине ожидается похолодание. Местами морозы ударят до -20 градусов.

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Такой прогноз погоды 6 января озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в ближайшую ночь холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях – до -10-18 градусов.

А в северо-восточной части Украины при прояснениях местами возможны -17-20.

На остальной территории Украины ночью -4-11, на юге и западе 0-5.

Днем 7 января ожидается 3-9 градусов мороза, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10-14 градусов. На юге – около нуля, в западных областях от 0 до +5.

"Рождественский калейдоскоп – от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла! Морозы погуляют по Украине, особенно по восточной, северной части и центру, а уже к Маланке-Василию, 13-14 января, уступят более теплому воздуху", – прогнозирует синоптик.

По ее словам, в ближайшую ночь дождь и мокрый снег ожидаются на западе, утром и днем осадки подойдут к Винницкой и Одесской областям.

Однако на большинстве территории Украины осадков не будет.

В Киеве на Святой вечер похолодает до -7-10 градусов. А в ночь на Рождество – до -10-12 градусов. Днем 7 января ожидается -6-8, снег маловероятен, считает Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредила о гололедице на дорогах. Также возможны штормовые порывы ветра и мокрый снег с налипанием. Холода отступят после 10 января, но задержатся на северо-востоке, востоке и севере Украины, прогнозирует специалист.