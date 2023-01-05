В Украине ожидается ухудшение погоды, на дорогах будет гололедица: синоптик рассказала, чего ждать

В пятницу 6 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Согласно прогнозу метеорологов, на части территории похолодает, выпадет снег и мокрый снег с налипанием, возможен гололед.

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Ситуацию усложнят порывы северного ветра, скорость которого будет достигать 15-22 м/с. Об этом рассказала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"6 января в Украине синоптическая ситуация будет пестрой. Ожидается и дождь, и мокрый снег, и снег, и налипание мокрого снега, усиление северного ветра до штормовых значений. Сложная, однако интересная погода", – написала она.

По словам Диденко, мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха существенно снизится из-за атмосферных фронтов северного происхождения.

Во второй половине дня осадки переместятся на восток, юго-восток и в центр. Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду.

На юге и юго-востоке, Закарпатской и Черновицкой области +3 +8 градусов тепла, в большинстве других областей Украины от - 3 до +3. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине: днем -3 -6 градусов мороза.

В Киеве 6 января дождь, мокрый снег, гололедица на дорогах. Днем ветер стихнет. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до нуля, днем похолодает до -1 -3, в уже к вечеру может опуститься до -5 -7 градусов. Сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха.

На Рождество, 7 января морозы усилятся, ночью 7-9 января возможны -10 -17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины.

"Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение", – отметила синоптик и призвала поспешить с передачей средств утепления защитникам на передовую.

После 10 января, по прогнозу Диденко, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины еще задержатся.

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