В Украине суд дал условный срок ворам, ограбившим авто, и обязал их читать книги: детали решения

В Украине суд дал условный срок двум ворам, которые по предварительному сговору ограбили два автомобиля. Злоумышленников обязали читать книги, а арест имущества отменили.

Решение вынес Малиновский районный суд города Одессы, говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Отмечается, что парни раскаялись, признали свою вину и активно способствовали расследованию.

Известно, что ворам 19 и 23 года, они не были ранее судимы. Они украли магнитолы, динамики и другие предметы, которые были в автомобилях "ВАЗ 21043" и "ГАЗ 3110".

"Соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, а именно прочитать следующие произведения: 1) Повесть "Приключения Тома Сойера" 1876 автор Марк Твен; 2) Роман "Приключения Гекльберри Финна" 1884, автор Марк Твен; 3) Приключенческая повесть "Белый Клык" 1906, автор Джек Лондон, 4) Стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи..." 1845", – говорится в решении суда.

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