В Украине стали больше поддерживать распад СССР и осуждать его преступления: опрос

Большинство граждан Украины стали еще больше положительно относиться к распаду СССР. Еще в 2020 году "тосковали" по Советскому Союзу около 32%, но к концу 2022 году этот показатель уменьшился до 12%.

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Также украинцы осуждают политику государственного террора СССР. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

Результаты опроса показали, что большинство украинцев во всех регионах (73%) положительно расценивают распад Советского Союза. Однако около 12% оценивают это историческое событие отрицательно, а еще 15% не определились со своим отношением.

На Западе Украины наибольшая доля положительно оценивающих распад СССР (92%), в Центре и на Востоке страны – 71% и 65% соответственно, меньше всего – на Юге (48%).

Кроме того, около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, осуществлявшего политику государственного террора. Такое мнение доминирует во всех регионах, несогласных с этим не более 14%.

Напомним, абсолютное большинство граждан Украины полностью уверено в неотвратимой победе нашего государства в войне против государства-агрессора России. Большинство из них считают, что мы сможем ее одержать в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– большинство украинцев – 78,5% – оценивают будущее своей страны оптимистично. Этому не помешала даже полномасштабная война России против Украины;

– большинство украинцев верят в то, что Украине удастся отразить наступление войск РФ, принесших в наше государство войну, разрушение, смерть и страдание. Также они убеждены, что 2023 год будет лучше, чем нынешний.

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