В Украине создают 'народную' боевую ракету 'Трембита' с дальностью поражения до 140 км: подробности

Украинские инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и при участии волонтеров из общественной организации "Відсіч" занимаются созданием боевое ракеты "Трембита". Заявленная дальность поражения прототипа составляет 140 км.

Видео дня

Уникальная разработка представляет из себя крылатую ракету, которая оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтеров-разработчиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Разработчики отметили, что за счет залпового запуска такой ракеты в количестве от 20 штук можно будет обходить вражескую противовоздушную оборону и поражать целы на большом расстоянии от линии соприкосновения. Также волонтеры заверили, что все известные недостатки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя они смогли превратить в преимущества. Кроме поражения целей, ракету "Трембита", которая пока еще находится на стадии прототипа, можно использовать для истощения вражеской ПВО.

Запускать ракету предлагается двумя способами – из пневмокатапульты или с помощью твердотопливного ускорителя. Снаряженный вес прототипа составляет 100 кг, а боевая часть – 20 кг. При дальности поражения в 140 км, разработчики заявляют, что ракета может развивать скорость до 400 км/ч.

"Трембита" сможет подниматься на максимальную высоту в 2000 м, а минимальная высота полета может составлять всего 30 м. Двигатель может работать на обычном бензине.

В качестве боевой части разработчики предлагают использовать термобарический заряд или комбинированный заряд осколочно-фугасного действия.

"Трембита" имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы распознаваться радарами вражеской ПВО как приоритетная цель, вследствие чего оккупационные войска будут вынуждены истощать свои зенитные средства, сбивая дешевые "Трембиты" своими сравнительно дорогими зенитными ракетами", – рассказали разработчики.

Напомним, Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Это государство планирует закупить оружие большой дальности для нашей армии. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить ракеты с дальностью от 100 до 300 км.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден испытывает давление со стороны членов своей партии по поставкам Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!