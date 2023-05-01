В Украине создают "народную" боевую ракету "Трембита" с дальностью поражения до 140 км: подробности
Украинские инженеры из волонтерского конструкторского бюро PARS и при участии волонтеров из общественной организации "Відсіч" занимаются созданием боевое ракеты "Трембита". Заявленная дальность поражения прототипа составляет 140 км.
Уникальная разработка представляет из себя крылатую ракету, которая оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтеров-разработчиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Разработчики отметили, что за счет залпового запуска такой ракеты в количестве от 20 штук можно будет обходить вражескую противовоздушную оборону и поражать целы на большом расстоянии от линии соприкосновения. Также волонтеры заверили, что все известные недостатки пульсирующего воздушно-реактивного двигателя они смогли превратить в преимущества. Кроме поражения целей, ракету "Трембита", которая пока еще находится на стадии прототипа, можно использовать для истощения вражеской ПВО.
Запускать ракету предлагается двумя способами – из пневмокатапульты или с помощью твердотопливного ускорителя. Снаряженный вес прототипа составляет 100 кг, а боевая часть – 20 кг. При дальности поражения в 140 км, разработчики заявляют, что ракета может развивать скорость до 400 км/ч.
"Трембита" сможет подниматься на максимальную высоту в 2000 м, а минимальная высота полета может составлять всего 30 м. Двигатель может работать на обычном бензине.
В качестве боевой части разработчики предлагают использовать термобарический заряд или комбинированный заряд осколочно-фугасного действия.
"Трембита" имеет достаточный Radar Cross-Section и заметный тепловой след, чтобы распознаваться радарами вражеской ПВО как приоритетная цель, вследствие чего оккупационные войска будут вынуждены истощать свои зенитные средства, сбивая дешевые "Трембиты" своими сравнительно дорогими зенитными ракетами", – рассказали разработчики.
Напомним, Украина может получить очередной пакет военной помощи от Великобритании. Это государство планирует закупить оружие большой дальности для нашей армии. В рамках фонда поддержки Украины ВСУ могут получить ракеты с дальностью от 100 до 300 км.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден испытывает давление со стороны членов своей партии по поставкам Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. Это предложение поддерживают некоторые военные лидеры США и демократическая партия.
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