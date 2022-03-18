В Украине создали Национальное информационное бюро для поиска людей: как будет работать

В пятницу, 18 марта, в Украине начало свою работу Национальное информационное бюро по поиску людей. Благодаря централизованному сбору информации у жителей Украины и РФ появилась возможность найти своих родных и близких – военнопленных, пропавших без вести или же погибших.

Об этом написали на официальном Telegram-канале Патрульной полиции Украины. В публикации отметили, что обратиться с запросом можно по номерам 1648 или (044) 287-81-65. Кроме того, можно воспользоваться формой на сервисе nib.gov.ua.

"Информация поступает через посредство Красного Креста, а затем ее передают семьям и для обмена пленными", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что из 17 марта в Украине работает Национальное информационное бюро (НИБ). Ключевой целью деятельности этого органа является сбор, обобщение данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных РФ, в том числе и среди мирного населения.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери личного состава вражеских войск составляют более 14 тысяч человек.

Напомним, что в Украине основали Национальное информационное бюро, которое будет заниматься вопросами освобождения украинских военнопленных. Оно будет функционировать в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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