В Украине создали коллекцию одежды Cyber Warfare Legion, деньги из которой пойдут на генераторы для больниц

Бренд технологической одежды и один из лидеров Украины в сфере кибербезопасности объединили усилия для создания коллекции Cyber Warfare Legion. В нее вошли футболки из хлопка, худые с принтом от художника Олега Семака, сумки-мессенджеры для ноутбуков и сумки-кошельки для телефонов с киберзащитой, изготовленные с использованием ткани Фарадея, блокирующей сигналы 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth и Wi- Fi.

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"Коллекция CWL – результат синергии двух мощных компаний, их команд и лидеров. Концептуальный дроп был задуман, чтобы объединить две индустрии, дизайнерскую и технологическую, и создать продукт международного уровня", – прокомментировал выпуск коллекции СЕО CyberUnitTech Егор Аушев.

Cyber Warfare Legion – это первая коллекция от RIOTDIVISION, которую создали под аккомпанемент работы генераторов. Поэтому цель инициативы достаточно символична: всю прибыль от продажи переведут через платформу UNITED24 на закупку генераторов для украинских больниц.

"Невероятно сложно работать в сумерках, ища правильный вариант разделки карманов в тоске. Но в то же время это позволяет понять, какой титанический труд осуществляют наши врачи, спасатели, которые в темноте выполняют гораздо более сложную работу. Надеемся, что эта одежда подарит людям больше света. В прямом и переносном значениях", – рассказал Платон Осадчий, стратег бренда RIOTDIVISION.

Купить вещи из коллекции Cyber Warfare Legion можно в магазине и на сайте RIOTDIVISION с доставкой в любую точку мира, в частности, благодаря сервису DHL.