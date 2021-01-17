В Украине сохранится мороз до -27 градусов: синоптик дала прогноз на понедельник

В понедельник, 18 января, Украина все еще будет окутана морозами. Ближайшей ночью в большинстве областей будет преимущественно -16...-23 градуса, местами -22...-27 градусов.

Как сообщила в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, днем предполагается -9...-14 градусов.

В то же время в южной части Украины и на юго-западе ночью -10...-15 градусов, днем -6...-12 градусов.

Большого снега не будет, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также на Западе и Севере.

В Киеве 18 января без существенных осадков, облачно. Возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ближайшей ночью -15...-18 градусов, днем -12...-15 градусов, в Сочельник до -17 градусов.

"На Крещение морозы еще будут доминировать в Украине, однако теплый воздух начнет уже оттеснять низкие градуса и в западных областях Украины начнется ослабление морозов", – отметила Диденко.

20 января потепление распространится восточнее, а 21-го значительную часть Украины охватит оттепель.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык заявил, до конца января морозы вернутся в некоторые регионы страны.