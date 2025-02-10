В Украине снизилось количество попыток незаконного пересечения границы: в ГПСУ рассказали о ситуации

С лета 2024 года в Украине количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось почти вдвое. Больше всего случаев фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.

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Об этом 10 февраля рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в телемарафоне. По его словам, в январе 2025 года количество попыток незаконного пересечения государственной границы уменьшилось на 45% по сравнению с июлем 2024 года.

"Начиная с июля месяца прошлого года тенденция идет к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. Если сравнить январь с июлем прошлого года, то уменьшение на 45%. Однако попытки незаконного пересечения продолжаются ежедневно", – рассказал Демченко.

Он добавил, что больше всего случаев незаконного пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска на границе с Румынией и Молдовой.

Реже такие попытки случаются на границе с Венгрией и Словакией, а меньше всего – на границе с Польшей.

В то же время случаи нелегального пересечения фиксируют и непосредственно в пунктах пропуска.

Больше всего таких попыток зафиксировано на границе с Польшей, что связано с высоким пассажиропотоком, отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что желающие нелегально покинуть Украину часто обращаются к лицам, организующим преступные схемы.

В большинстве случаев это подвергает людей опасности, поскольку маршруты проходят через реки и горную местность.

Демченко также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения было разоблачено более 760 организованных групп, занимавшихся незаконной переправкой мужчин через границу.

Только в январе 2025 года удалось обнаружить около 40 таких группировок.

Как сообщал OBOZ.UA, с 10 февраля действуют новые правила пересечения границы с Венгрией. Международные автобусные перевозчики на пункте пропуска Чоп – Захонь смогут пересекать границу за заранее забронированное в очереди время. Новый формат призван помочь снизить очереди и сделать международные перевозки более организованными и прогнозируемыми.

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