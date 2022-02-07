В Украине смогут проводить опрос через Дію: детали решения Кабмина

Правительство утвердило порядок проведения общественных опросов через приложение Дія. Таким образом, можно будет проголосовать за "инициативы, направленные на решение вопросов государственного управления в различных сферах общественной жизни".

Соответствующее постановление №90 от 7 февраля опубликовано на сайте Кабинета министров. Отмечается, что в опросах могут принять участие украинцы в возрасте от 14 лет.

В постановлении отметили, что опрос является сбором информации с целью исследования общего мнения населения по определенным инициативам, и не является голосованием, предусмотренным Законом Украины "О всеукраинском референдуме", или выборами, предусмотренными Избирательным кодексом.

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Также отмечается, что инициаторами опроса могут быть министерства, другие центральные или местные органы исполнительной власти, подавшие в Минцифре соответствующий заказ. По их согласию результаты опроса могут быть отображены.

В то же время, в постановлении отметили, что анкета не может содержать вопросы и варианты ответов, которые:

противоречат положениям Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права;

отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Ранее в Минцифре сообщили, что запустят новую услугу єЗахист в приложении Дія. С ее помощью каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, а также в каких реестрах есть информация о них. Такое решение основывается на огромном количестве новостей о "сливе данных украинцев", которые часто появляются в последнее время и вызывают вопросы и тревогу.

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