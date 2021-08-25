В Украине семь областей накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на среду

Погода в Украине в среду 25 августа, будет теплой и солнечной. Однако семь регионов накроют дожди с грозами, а температура воздуха ночью опустится до +10 градусов.

Так, согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях днем ожидаются осадки. Ветер южный, 5-10 м/с.

На остальной территории страны – сухо, облачно, в нескольких областях выглянет солнце. Холоднее всего будет на западе Украины. Температура воздуха днем +17 +19 градусов, ночью посвежеет до +10 +12 градусов.

Теплее будет на юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +28 +29 градусов днем, ночью +15 +17 градусов. В Киеве прогнозируется +20 +22 градусов днем, ночью +14 +16 градусов, дождь с грозой.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Ривне на День Независимости Украины прошел сильный ливень, который затопил несколько улиц города. Из-за непогоды часть торжественных мероприятий пришлось отменить.