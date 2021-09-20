В Украине с 20 сентября начали действовать новые карантинные нормы: все, что нужно знать
С понедельника, 20 сентября, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина из-за пандемии COVID-19. Они предусматривают определенные ограничения, которых, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, вакцинированные граждане смогут избежать.
Изменения утвердил Кабинет министров, обновив постановления №677 от 29 июня 2021-го и №1236 от 9 декабря 2020 года. Подробнее о том, как будут действовать карантинные нормы, читайте в материале OBOZREVATEL.Разделение на зоны карантина
Ограничения с 20 сентября вводятся после перехода Украины в "желтую" зону эпидемической опасности из-за коронавируса. Соответствующее решение правительства ожидается в ближайшее время.
Что ждет жителей регионов:
"желтая" зона – вводятся ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах, участников массовых мероприятий, в кино и театрах заполняемость залов не должна превышать 50%;
"оранжевая" зона – запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков;
"красная" зона – работать разрешено продуктовым магазинам, аптекам, ветклиникам, банкам, почтовым отделением, АЗС.
Обучение в школах с 20 сентября будет зависеть от уровня эпидемической опасности в регионе и вакцинации педагогов.
В частности, в случае введения "желтой" зоны учебные заведения смогут работать только при условии иммунизации 80% учителей и остального персонала (у них должны быть "желтые" COVID-сертификаты).
А в "красной" зоне работа школ будет разрешена при 100% вакцинации против коронавируса педагогов (наличие зеленых" COVID-сертификатов).
В то же время для учеников иммунизация не нужна.Будут ли ограничения для транспорта
Обновленные карантинные правила не предусматривают ограничений для поездок в общественном транспорте. Там у пассажиров не будут проверять наличие сертификатов о вакцинации. В то же время водители должны быть иммунизированы.
Украинцы, которые получили хотя бы одну прививку против коронавируса, смогут избежать ограничений в регионах "желтой" зоны. А полностью вакцинированные (обе прививки) – в "красной" зоне.Куда могут не пустить без вакцинации
В "желтой" карантинной зоне владельцы заведений сами будут решать, пускать ли только вакцинированных или соблюдать ограничения по количеству мест.
В "красной" зоне без наличия COVID-сертификата человека могут не пустить в кафе, ресторан, кино, театр, ТРЦ, фитнес-центр, бассейн. В этой зоне бизнес работает при условии стопроцентной вакцинации.Как доказать, что прошел вакцинацию
Доказательством иммунизации против коронавируса в Украине считаются COVID-сертификаты. Документ можно получить у семейного врача (это будет бумажный вариант) или сгенерировать в мобильном приложении Дія (электронный документ).
Напомним, что с 20 сентября в стране действуют два вида таких внутренних сертификатов:
"желтый" – в случае получения одной дозы вакцины, выдается на 120 дней;
"зеленый" – для двух прививок, выдается на 365 дней.
Цветными сертификаты будут только в Дії. Также такой документ будет содержать информацию об отрицательном тесте на COVID-19 (действует в течение 72 часов) и о том, что человек переболел.
С 20 сентября граждане других стран, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им не нужно делать тесты на коронавирус в Украине и устанавливать приложение "Вдома".
Для въезда в Украину у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательный тест.
Как сообщал OBOZREVATEL:
доктор медицинских наук Сергей Крамарев выразил убеждение, что во время осенней волны коронавируса прирост зараженных в Украине может достичь 20 тысяч.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что общенациональный локдаун в Украине не будут вводить. В стране будет действовать адаптивный карантин вроде того, что был в конце зимы и начале вести 2021 года.