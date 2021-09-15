Кабмин продлил действие COVID-сертификатов: все, что нужно знать

Сертификаты о вакцинации против COVID-19, сгенерированные украинцами через мобильное приложение Дія, будут действовать в течение года. В частности, этот срок увеличили со 180 до 365 дней.

Соответствующее решение принял Кабинет министров. Изменения чиновники внесли в постановления №1236 от 9 декабря 2020-го и №677 от 29 июня 2021 года.

Так, срок действия международного COVID-сертификата составит 365 суток со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации против коронавируса. На столько же времени, при условии полной иммунизации, будет оставаться действующим внутренний COVID-сертификат.

Видео дня

Согласно документу Кабмина, внутренний COVID-сертификат будет иметь две опции ("желтый" или "зеленый") и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.

"Желтые" и "зеленые" сертификаты можно сгенерировать в приложении Дія:

"желтые" подтверждают вакцинацию одной дозой дводозного препарата. Срок действия такого документа – 120 дней с момента прививки;

"зеленые" можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозной вакциной. Срок действия – 365 дней.

Такой документ может быть сформирован сразу после внесения в центральную базу данных сведений о получении отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Срок его действия – 72 часа, начиная от часа забора материалов для анализа.

Кроме этого, COVID-сертификат может быть сформирован на основании документов о выздоровлении от коронавирусной болезни – на 14-й день после даты забора биологического материала для соответствующего тестирования на COVID-19, результат которого является положительным. Срок действия такого сертификата – 180 дней от даты забора материалов, что дали положительный результат тестирования.

Добавим: сейчас на бумажных сертификатах указано, что они действуют 1 год, при этом в Дії по тому же самому документу указано, что он действует полгода.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин объяснял, что внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на шесть месяцев. Но после того, как пройдет срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый и на полгода. Так, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса прививки.

В случае введения в стране "желтого" уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Также изменениями предусмотрено, что ограничения желтого уровня епиднебезпекы не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID -сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Напомним: 13 сентября Кабинет министров утвердил новые правила адаптивного карантина. Они вступят в силу уже через семь дней. После этого правительство введет единые ограничения для всей страны – скорее всего, это будет "желтая" зона. OBOZREVATEL объяснил, какие нововведения приняли и чего ожидать невакцинированным украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские COVID-сертификаты получили новые функции, которые предусматривают привилегии для вакцинированных. Подробнее читайте в материале.