В Украине резко потеплеет аж на 20 градусов. Карта

В Украину приходит резкое потепление – температура воздуха уже в воскресенье, 21 февраля, поднимется с -20 до "плюсовых" значений.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На западе страны ожидается солнечная погода, пока на востоке будет идти снег.

Температура воздуха на Закарпатье достигнет +7 градусов, а в целом на западной Украине воздух прогреется до +5 днем. Ночью ожидаются "минусы". В центре страны будет до +4 градусов, без осадков. На востоке – до +2 градусов днем и до -9 ночью.

В южных регионах осадков не предвидится, а температура воздуха поднимется до +5 градусов.

В Киеве 21 февраля ожидается +1…+3 градуса, день будет ясным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, метеорологи давали прогноз погоды до конца недели в Украине и обещали потепление.