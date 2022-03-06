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Украинцев не победить! За 11 дней войны родились 4,3 тыс. младенцев, а 4 тыс. влюбленных поженились
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С момента вторжения России на территорию Украины почти 4 тысячи пар решили официально пожениться. Так за 11 дней войны было зарегистрировано 3973 брака.
Об этом сообщает на своей Facebook-странице Министерство юстиции Украины. Также в посте отмечено, что за это время родилось много младенцев. На утро 6 марта эта цифра составляет 4311 детей.
"Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим", - говорится в публикации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне во время обстрелов в бомбоубежище на свет появилось двое младенцев.
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