Украинцев не победить! За 11 дней войны родились 4,3 тыс. младенцев, а 4 тыс. влюбленных поженились

С момента вторжения России на территорию Украины почти 4 тысячи пар решили официально пожениться. Так за 11 дней войны было зарегистрировано 3973 брака.

Об этом сообщает на своей Facebook-странице Министерство юстиции Украины. Также в посте отмечено, что за это время родилось много младенцев. На утро 6 марта эта цифра составляет 4311 детей.

"Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим", - говорится в публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне во время обстрелов в бомбоубежище на свет появилось двое младенцев.

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