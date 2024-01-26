В Украине разрешили брать домашних животных в укрытия: старая норма отменена

Министерство внутренних дел Украины отменило запрет на допуск животных в укрытия, который предусматривался приказом от 2018 года. Люди с домашними питомцами должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах укрытия.

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Соответствующие изменения 10 января 2024 года МВД внесло в приказ №18 "О внесении изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты", о чем стало известно из Официального вестника Украины.

В свою очередь в зоозащитной организации UAnimals рассказали, что в декабре их юристы обратились к руководству МВД с предложением изменить и обновить приказ с устаревшей нормой. В ведомстве ответили, что министерство начинает работать над решением проблемы.

"Вы могли слышать историю о детях, которых не пустили в хранилище с маленькой собакой и над их головами взорвалась ракета. К сожалению, таких ситуаций тысячи. Проблема была в старом приказе Министерства внутренних дел, запрещавшем пускать животных в укрытие. Именно этот приказ был поводом не пускать людей с животными и не нести ответственность за последствия таких недопусков", – говорится в сообщении организации.

Приказ внесен в единый реестр государственных нормативных актов, далее его ждет официальная публикация.

В дополнении к приказу говорится, что люди, приходящие в укрытие с животными, должны находиться в отдельных помещениях или уединенных местах.

Владелец домашнего животного или сопровождающий его человек обеспечивает:

– постоянное наблюдение за животным;

– необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям животного;

– безопасность людей и животных вокруг, а также имущества от причинения вреда животным;

– безопасность сопровождаемого животного;

– соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил;

– наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках пород, включенных в Перечень опасных пород собак, утвержденных постановлением Кабмина от 10 ноября 2021 года № 1164 (американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский, бельгийский мастифф, мастифф, бульмастиф, бультерьер и др.).

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря в Киеве во время тревоги не пустили двоих детей в бомбоубежище. Брат и сестра 11-летняя Александра и 12-летний Богдан Овчинниковы пришли в укрытие с маленькой собачкой породы мальтипу, что не понравилось охраннику школы. Дети пошли в другое укрытие, но в это время над головой прогремел взрыв.

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