В Украине разработали подводный дрон Toloka TLK-150, который будет обладать высокой маневренностью – Naval News

Украина все больше завоевывает репутацию страны с инновациями и изобретательностью в сфере национальной обороны, а именно изготовлению дронов. Столкнувшись с полномасштабным российским вторжением, многие изобретатели и малые предприятия подключаются к созданию новых беспилотников для борьбы с врагом.

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Среди последних разработок – инновационный подводный дрон или беспилотная торпеда Toloka TLK-150. Его характеристики, как оружия против ВМФ РФ, для издания Naval News описал OSINT-аналитик, военно-морской эксперт HI Sutton (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Украина все больше становится известна тем, что использует нетрадиционные морские беспилотники против военно-морского флота России. Именно такие БПЛА, представляющие собой лодки-роботы, нагруженные взрывчаткой, помогли устроить войну в Черном море. Теперь был представлен новый морской беспилотник, который работает как небольшая подводная лодка", – отметил автор.

Он подчеркнул, что украинское правительство делает все возможное, чтобы использовать творческий потенциал разработчиков и объединить его эффективным и скоординированным образом. Для управления этим недавно был создан инновационный военный кластер Brave1 – совместная инициатива нескольких министерств, Генштаба и Совета нацбесопасности и обороны.

Дрон Toloka TLK-150 стал одним из новых видов оружия, представленных при официальном запуске Brave1. По словам аналитика HI Sutton, он представляет особый интерес с точки зрения военно-морского флота.

Эксперт отметил, что Украина уже добилась значительных стратегических успехов, подтолкнув российский флот, который изначально доминировал в северной части Черного моря, к обороне. Угроза противокорабельных ракет, вроде тех, что потопили крейсер "Москва", отбросила российский флот за горизонт. А инновационные вооруженные беспилотные надводные аппараты без экипажа (USV) заставили российские корабли оставаться запертыми в своих портах.

При этом образовавшаяся пустота в северной части Черного моря – далеко не украинское озеро, говорит военно-морской эксперт.

"Россияне все еще могут действовать там для запуска ракет или поддержки наземных операций, если возникнет такая необходимость. А украинские корабли, даже маленькие, могут быть сбиты российской авиацией. Поэтому естественно, что Украина разрабатывает роботизированные подводные лодки, формально известные как беспилотные подводные аппараты (БПА)", – указал HI Sutton.

Характеристики Toloka TLK-150

Речь идет о первом отечественном БПА в Украине. Его дизайн нетрадиционный: у него более крупные стабилизаторы, чем у других БПА, и гораздо более широкое пространство для гребных винтов. По мнению HI Sutton, это может быть неплохо и показывает, что такой дрон – не просто копия того, что было раньше. Он является дополнением к тому оружию, которое уже угрожает российскому флоту в его основной базе в Севастополе.

TLK-150 — довольно маленький дрон, его длина составляет всего 2,5 метра. Необычным аналитик называет то, что у этого аппарата есть двойные подруливающие устройства, установленные на небольших стабилизаторах, похожих на крылья, и большой киль. В сочетании с отдельным рулем направления и передними пикирующими плоскостями это должно обеспечить отличную маневренность БПА.

Кроме того, дрон имеет очень высокую мачту с камерами и устройствами связи. Киль может быть предназначен для ее балансировки. Также не исключено, что его можно будет использовать в качестве перископа для миссий по сбору разведывательной информации вблизи берега врага. Еще это может помочь оператору при навигации и прицеливании в ходе проведения атак.

Аналитик HI Sutton отметил, что инициатива Brave1 также представила проекты двух более крупных БПА. Это TLK-400, который более чем в два раза длиннее и составляет 4-6 метров. Он имеет корпус гораздо большего диаметра, что предполагает большую дальность полета и полезную нагрузку. Также известно о TLK-1000, который будет до 12 метров в длину и с четырьмя двигателями.

Пока неясно, были ли уже построены эти украинские подводные беспилотники. Но по информации "Милитарного", дрон TLK-150 будет оснащен электродвигателем, будет иметь 100 км хода и способность нести до 20-50 кг взрывчатки. TLK-400 получит 500 кг взрывчатки и дальность хода 1200 км. А 4-12-метровый TLK-1000 с дальностью хода 2000 км сможет нести до 5000 кг взрывчатки.

Заявлено, что такой БПА может находиться до трех месяцев в режиме ожидания. В случае глушения аппарат идентифицирует зону глушения. Автоматическое сканирование области он производит 3D-сонаром, гидрофоном, камерой. Оно поможет делать минные карты для разминирования.

Система наводки дрона использует GPS или работает с помощью инерциальной системы навигации в условиях отсутствия GPS (под водой) или во время глушения сигнала.

Аппарат идентифицирует цели посредством видеокамер и тепловизионных камер, а также визуально с помощью нейросети. Система наведения включает в себя пассивную гидролокацию – идентификацию и пеленгирование подводных и надводных объектов с помощью системы гидрофонов.

Также включены ультразвуковые сонары (активная гидролокация) на близком расстоянии. Пеленгация и идентификация по размеру объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2023-го государственный концерн "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного БПЛА с дальностью 1000 км. Также предприятие перешло в засекреченный этап производства этих беспилотников собственного производства.

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