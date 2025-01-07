В Украине разрабатывают ИИ-приложение, которое подарит голос детям, которые не могут говорить

Многие дети в Украине мечтают о простом – сказать "привет", "я тебя люблю" или попросить о помощи. Но для тысяч из них, имеющих церебральный паралич или другие нарушения, эти слова остаются недостижимыми из-за физических ограничений. Специальные устройства, которые могли бы изменить это, стоят слишком дорого, и многие семьи просто не могут себе этого позволить.

Видео дня

"Моя дочь знает, как это – иметь мир мыслей и чувств, но не иметь возможности их выразить. В свои 5 лет она не может говорить или контролировать движения, но ее глаза сияют любопытством, а сердце стремится к общению. Мы нашли устройство, которое помогло ей, но оно оказалось сложным, дорогим и недоступным для большинства семей. детей", – отметили авторы проекта.

Так родилась идея EYA – уникального приложения, которое превратит смартфон или планшет в голос для тех, кто не может говорить. Используя искусственный интеллект и технологию отслеживания взгляда, дети смогут выражать свои мысли, потребности и эмоции быстро и легко. Эта технология может подарить им шанс быть услышанными, обрести связь с миром и почувствовать радость от полноценного общения.

Поддержать проект можно по этой ссылке.

Сейчас проект находится на этапе разработки. Авторы отметили, что стремятся создать приложение, которое станет голосом для тысяч детей, раскрывая перед ними новые возможности.