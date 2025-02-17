В Украине разрабатывают обучающие курсы для студентов с акцентом на высокие технологии: их внедрят 'Метинвест Политехника' и КПИ

В Украине разрабатывают новые учебные курсы для студентов с акцентом на высокие технологии: их внедрением будут заниматься "Метинвест" Политехника и КПИ

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Восстановление Украины после войны требует новых подходов – устойчивых, экологических и технологически развитых. Однако без современных специалистов эти изменения невозможны, поэтому Метинвест Политехника и Институт энергосбережения и энергоменеджмента КПИ им. Игоря Сикорского будут совместно готовить специалистов, внедряющих передовые мировые практики.

Выши подписали меморандум о сотрудничестве, охватывающий сразу несколько направлений: модернизацию образовательных программ, разработку курсов с акцентом на экологические технологии и энергоэффективность, совместные научные исследования, международные проекты и интеграцию студентов в реальные производственные процессы.

"Мы стоим перед вызовом не просто отстроить страну, а сделать ее лучше – более устойчивой, более технологичной, экологичной. Для этого необходимо не только осваивать традиционные горные технологии, но и развивать инженерные решения. Студенты должны быть готовы работать в новой реальности с новыми технологиями, минимизирующими влияние на окружающую среду, и использовать энергоэффективное оборудование", – пояснил заведующий кафедрой горного дела "Метинвест" Политехники Иван Сахно.

Сотрудничество между вузами будет совмещать образование с реальным сектором экономики. "Метинвест" Политехника имеет тесную связь с бизнесом и промышленностью: это позволит студентам работать над практическими кейсами, стажироваться на предприятиях и получать актуальные знания, востребованные рынком. Взаимодействие с КПИ дает еще больше возможностей для интеграции украинского инженерного образования в мировой контекст.

Директор Научно-учебного института энергосбережения и энергоменеджмента КПИ им. Игоря Сикорского Оксана Вовк отметила, что одним из ключевых направлений партнерства будет интеграция в международные образовательные и научные инициативы. Это позволит студентам и преподавателям приобщиться к глобальным исследованиям, внедрять европейские стандарты в учебный процесс, проходить стажировку за границей и получить работу с инновационными подходами к горноводству и гражданской инженерии.

Напомним, компания "Метинвест" Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.