Локдаун в Украине нужно вводить сейчас, – академик НАН

Академик Национальной академии наук (НАН) Сергей Комиссаренко предположил, что в Украине сейчас идет вторая волна пандемии COVID-19. В то же время вакцинация происходит медленно, поэтому выходом для сдерживания распространения коронавируса может стать локдаун.

По его словам, надо действовать на опережение и не медлить с введением жесткого карантина. Такое мнение он высказал в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, надо было бы вводить сейчас", – подчеркнул Комиссаренко, который является председателем комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

Он убежден: единственное, что может остановить распространение COVID-19, это вакцинация. Академик привел пример Израиля, который лидирует по темпам прививок, где после второй инъекции (препаратом Pfizer) эффективность уменьшения инфицированных людей достигает 95%.

Медлить с вакцинацией нельзя, подчеркнул ученый, ведь некоторые мутации защищают вирус от иммунизации, которая была раньше.

"Это мутации в Британии, Южной Африке, Бразилии. Например, бразильский штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны – только в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине прививки проводят очень низкими темпами и очень медленно. Люди могут вакцинироваться добровольно. Но есть профессии, где это должно быть обязанностью. В частности, для медицинских работников, контактирующих с инфицированными", – подытожил Комиссаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 марта в Украине обновили распределение регионов на зоны эпидемиологической опасности из-за пандемии коронавируса. К "красной" отнесли Одесскую область.