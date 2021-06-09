В Украине произошло второе за неделю землетрясение

Во вторник, 8 июня, в украинских Карпатах произошло землетрясение. Был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Подземные толчки были зафиксированы в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Отмечается, что землетрясение было без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, что 4 июня тоже произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера зафиксировали в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

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Ранее в районе села Луки Самборского района Львовщины зафиксировали незначительный землетрясение магнитудой 1,9.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы места в Украине, где могут случиться землетрясения.