В Украине произошло более 150 пожаров из-за повербанков, зарядных станций и генераторов: в ГСЧС раскрыли подробности

С начала 2024 года повербанки, зарядные станции и генераторы привели к более чем 150 пожаров по всей Украине. Большая часть происшествий случается по причине неправильной эксплуатации источника альтернативной энергии.

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При чем речь идет не только о дизельных генераторах, но также о повербанках. Об этом в эфире телемарафона сообщил специалист отдела обеспечения оперативно-спасательной службы Управления гражданской защиты ГСЧС Украины Владислав Багнюк.

По его словам, с начала года из-за эксплуатации повербанков зафиксировано 77 пожаров, зарядных станций – 38 пожаров, генераторов – 36 возгораний. Кроме того, спасатели зафиксировали 11 случаев, когда повербанки не просто загорались, а взрывались.

Специалист ГСЧС подчеркнул, что во избежание подобных проблем необходимо соблюдать элементарные правила: размещать генератор исключительно на улице на расстоянии не менее 6 метров от стен зданий; запрещается размещать генератор в закрытых помещениях, не имеющих вентиляции, взрывоопасной среде, в подвалах, на цокольных этажах.

Также запрещается курить, пользоваться источниками открытого огня при эксплуатации генераторов. Нельзя объединять генераторы в цепь, находиться рядом с генераторами посторонним и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Кроме того, специалисты ГСЧС советуют не пренебрегать правилами эксплуатации повербанков, несмотря на небольшую силу тока и напряжение таких устройств. Важно помнить, что повербанки и зарядные станции не стоит размещать вблизи источников тепла, не оставлять их на подоконнике или в транспортных средствах в жару. Также опасность может представлять собой размещение аккумуляторов в условиях повышенной влажности.

В ГСЧС Украины отмечали, что в связи с отключениями электроэнергии граждане используют в обиходе не только генераторы, но и аккумуляторы с инвертором. Посредством сочетания последних двух приборов можно подключить разное бытовое оборудование. Однако неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию.

Взорваться аккумуляторы могут во время зарядки, особенно если это АКБ исключительно автомобильный и не предназначен для использования в бытовых условиях.

Спасатели напоминают, что следует покупать только сертифицированную продукцию и использовать только в соответствии с инструкциями производителя, не бросать аккумуляторы, нельзя стимулировать замыкание положительной и отрицательной клеммы, запрещается самостоятельно разбирать корпус аккумулятора, ведь при взаимодействии с инструментами может спровоцировать короткое замыкание.

В ведомстве отметили, что аккумулятор может взорваться во время зарядки, особенно если это автомобильный АКБ и не предназначен для использования в быту. Взрыв литиевого аккумулятора может возникнуть, если его поставить на быструю зарядку. Он должен разряжаться и заряжаться в стандартном режиме (зачастую это 1/10 от емкости АКБ). Для кислотного аккумулятора опасно замерзание – он может взорваться от резкого перепада температур, поэтому его нельзя искусственно нагревать или оставлять на морозе.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно он возник из-за взрыва аккумулятора, который в тот момент заряжался.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли законы об освобождении от пошлин и НДС на ввоз энергетического оборудования и оборонных товаров, что укрепит энергетическую и оборонную способность страны. Льготы распространяются на электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы, зарядные станции и солнечные панели, а также тактическое военное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

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