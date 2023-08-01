В Украине проходит аукцион-розыгрыш уникальных арт-постеров с частицами фюзеляжа разрушенного АН 225 'Мрия'

Благотворительный фонд "Smart Medical Aid" и волонтерский проект "У нас завжди буде Мрія" запускают аукцион-розыгрыш уникальных арт-постеров с частицами фюзеляжа разрушенного самолета АН 225 "Мрия".

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Цель проекта — собрать 5,5 млн грн на кареты скорой помощи, оборудованные всем необходимым для работы в зоне боевых действий. Приобретенные автомобили будут направлены в бригады Воздушных Вооруженных Сил Украины.

Уникальность и особенная ценность этих постеров в том, что к каждому из них приложена частица "Мрии". Изображение разработано художником Дмитрием Максименко. Каждый постер подписан заместителем главного конструктора "Антонов" Анатолием Вовнянком и имеет свой порядковый номер – подтверждение оригинальности и эксклюзивности. Всего было создано 100 арт-постеров, каждый экземпляр имеет не только историческую, но и коллекционную ценность.

Арт-постеры невозможно купить, однако у каждого есть шанс стать владельцем одного из них.

Сбор стартовал 14 июля и завершится 6 августа в день Воздушных Вооруженных Сил Украины. По результатам среди всех благотворителей, присылавших донаты на счета проекта, будут разыграны 10 арт-постеров "У нас завжди буде Мрія". 5 постеров будут вручены благодетелям, сделавшим величайшие донаты. Среди них за 1 место – постер с подписью Главнокомандующего ВСУ В.Ф. Залужного. Еще 5 постеров достанутся счастливчикам, которые будут выбраны среди всех благотворителей с помощью сервиса random.org.

Приобщаться к сбору можно как лично, так и от имени компании, или объединившись в группу, для возможности посоревноваться за наибольший донат.

Чем больше донатов – тем больше шансов получить постер, больше карет уедут на фронт, больше жизней будет сохранено!

Больше информации о проекте "Вберегти Авіаторів – Захистити Мрію" на сайте

Реквизиты для донатов:

Монобанк, Приватбанк,

Pay Pal EUR, Pay Pal USD, Pay Pal GBP, Pay Pal NZD, Pay Pal AUD

Организаторы просят в комментарии к пересчету указать слово "Mriya" и приглашают приобщиться к освещению информации о сборе-аукционе для максимального привлечения желающих поддержать проект и получить настоящий украинский уникальный артефакт.

Проект "У нас завжди буде Мрія" направлен на сохранение памяти о легендарном самолете и сборе средств на помощь ВСУ. Волонтеры Ярослав Юцкевич, Алексей Березин, Олесь Кромпляс, Владимир Арьев и Владислав Вакуленко задались целью превратить обломки Мечты в помощь для защитников Украины. Для этого они создали эксклюзивные художественные постеры с частицами фюзеляжа разрушенного самолета. Эти постеры стали основой для волонтерского собрания, организованного командой проекта. Благодаря собранным средствам волонтеры уже приобрели для разных боевых подразделений более 15 БПЛА разного типа, передали в зону боевых действий медицинские средства. Проект продолжается и будет продолжать закрывать разные потребности военных, обороняющих Украину.

Smart Medical Aid – это медицинский фонд, и все проекты направлены на спасение жизней. Мы сотрудничаем с Министерством здравоохранения и командованием медицинских сил Украины, поэтому точно знаем о реальных потребностях на линии столкновения и по всей территории Украины. Имея медицинский опыт и всю необходимую информацию, можем утверждать, что преимуществом фонда является качественная медицинская экспертиза.

Мы занимаемся поставкой оборудования в больницы, учебой и поставкой тактической медицины, проводим курсы повышения квалификации медикам, закупаем и переоборудоваем кареты скорой помощи, проводим эвакуацию.

Партнерами акционера выступают такие организации, как:Vakulenko Art Consulting, СБ "Малакут", МЦ "ИНГО", Союз Украинских Предпринимателей (СУП), Obozrevatel, Glovo.